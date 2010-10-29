Янукович поедет к Медведеву в следующем месяце

Президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев встретятся в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии 26 ноября, сообщил советник-посланник посольства России в Украине Всеволод Лоскутов.

Он отметил, что в последнее время украинско-российское сотрудничество активизировалось, и встречи на наивысшем уровне происходят чаще.

По словам дипломата, результат этих встреч стал продуктивнее, об этом свидетельствует и заседание комитета по вопросам экономического сотрудничества российско-украинской межгосударственной комиссии, которое состоялось в Киеве в среду.

Радио Свобода