Директор ЦРУ Госс ушел в отставку

19:06, 06 мая 2006
Политика
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Президент США поблагодарил П.ГОССА за работу

Президент США Джордж БУШ объявил об отставке директора ЦРУ Портера ГОССА. Как сообщает РИА «Новости», Президент США поблагодарил П.ГОССА за работу и отметил, что он "помог сделать нашу страну более безопасными местом". "Пребывание Портера в ЦРУ было переходным периодом", - подчеркнул Дж.БУШ. Он добавил, что на посту главы спецслужбы П.ГОСС "помог этому управлению интегрироваться в разведывательное сообщество, а это было трудным делом".

"У него был пятилетний план по увеличению числа аналитиков и оперативных

работников", - отметил Президент США, добавив, что этот план "поможет нам

победить в войне с террором". Дж.БУШ не назвал того, кто займет место П.ГОССА. В свою очередь, П.ГОСС в беседе с Президентом отметил: "Хотел бы доложить, что агентство (ЦРУ) на

ровном киле и плывет хорошо". Как известно, начиная с осени прошлого года в западной прессе появился ряд публикаций о якобы наличии тайных тюрем ЦРУ для подозреваемых в терроризме и о

том, что якобы эти тюрьмы находились на территории европейских стран. ПАСЕ и Европарламент проводят независимые расследования относительно этого. В то же время, в кулуарах администрации США на протяжении нескольких месяцев циркулировали слухи о натянутых взаимоотношениях между директором ЦРУ и целым рядом руководителей среднего звена этого ведомства, многие из которых начали покидать свои посты, не соглашаясь со стилем руководства и планами реорганизации, с которыми в сентябре 2004 года П.ГОСС пришел в ЦРУ из Конгресса США, приведя с собой ряд своих помощников.

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