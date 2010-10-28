Представителей малого и среднего бизнеса опять созывают под ВР

В пятницу, 29 октября, в 10.00 представители малого и среднего бизнеса будут пикетировать Верховную Раду Украины в знак протеста против принятия нового Налогового кодекса.

Как сообщил УНИАН организатор акции - Украинский союз предпринимателей, в знак протеста против действий власти предприниматели планируют сжечь макет проекта Налогового кодекса.

Аналогичные акции в 10.00 начнутся во всех областных центрах перед зданиями областных госадминистраций.

Организаторы акции также распространили обращение к предпринимателям, в котором отмечается, что «власть хочет уничтожить малый бизнес Налоговым кодексом». Они призвали предпринимателей прийти завтра «в 10.00 к своей администрации или в Верховную Раду Украины и выразить протест против проекта Налогового кодекса».

«Объединения предпринимателей! Организуйте такую акцию 29.10.10 г. в своем городе. Покажите власти, чего стоит их проект Налогового кодекса, и предупредите, что 04.11.2010 предприниматели выйдут на Всеукраинскую акцию протеста под Верховную Раду Украины», - отмечается в обращении.