На всех избирательных участках Крыма установят видеокамеры

Видеокамеры, которые в день выборов будут установлены на всех избирательных участках АРК, необходимы, чтобы избежать фальсификаций. Об этом журналистам заявил член Президиума Верховной Рады АРК Виктор Агеев.

«Партия регионов предложила установить на каждом участке камеры, чтобы всегда можно было отследить, проверить, чтобы не было фальсификаций, чтобы не было передергивания фактов», – цитирует Виктора Агеева сайт КИА.

Напомним, по распоряжению премьер-министра АРК Василия Джарты, на избирательных участках автономии будут установлены видеокамеры для фиксации нарушений в процессе голосования 31 октября.