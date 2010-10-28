Тимошенко объяснила, почему на этих выборах так мало рекламы Батькившины

Лидер партии “Батькивщина” Юлия ТИМОШЕНКО объясняет отсутствие значительного количества политической рекламы ее политической силы необходимостью изменять параметры выбора людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время презентации своего интернет-проекта “Украина третьего тысячелетия”.

“Чего достаточно в Украине - это политической рекламы, политических мантр, политических лиц, людей-плакатов, лозунгов, которые ничем не подтверждены”, - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила мнение, что ее команде нужно начинать отходить от этих пустых рекламных «пропагандистских трюков, а подходить к формированию сути того, что мы должны делать в государстве».

Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что сегодняшняя презентация ее проекта никоим образом не касается местных выборов. “Вы же понимаете, что за два дня до выборов людям будет трудно узнать об этом проекте и трудно будет начать в нем работать. Это абсолютно не связано с какими-либо местными выборами”, - добавила она.