Мэр Тернополя заявляет о покушении на него

Городской голова Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ заявляет о покушении на него.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, вчера около 22.00 в джип мэра на большой скорости врезалась иномарка с неместными номерами. Самого Р.ЗАСТАВНОГО в это время в автомобиле не было – после прямого эфира на телевидении он возвращался домой позже на другом автомобиле.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, провели все необходимые процессуальные действия, после чего автомобиль городского головы отогнал водитель, а второй автомобиль забрал эвакуатор.

«Я склонен расценивать это как покушение во время избирательной кампании и провокации в отношении меня как лидера этой гонки на должность городского головы», – прокомментировал происшествие Р.ЗАСТАВНЫЙ.

«В последнюю неделю перед выборами происходят какие-то странные вещи, связанные лишь с одной политической силой: именно их активисты что-то выявили в заброшенном помещении, хотя это частная территория, вход на которую закрыт, именно их представитель один из первых (и единственный представитель среди других политических сил) приехал на место ДТП, именно их лидер приезжает сегодня в Тернополь”, - заметил Р.ЗАСТАВНЫЙ.

“У находившихся в иномарке молодых людей изъяли мобильные телефоны. Это произошло после того, как они, будучи не до конца в адекватном состоянии (по внешнему виду их можно было оценить как находящихся под наркотическим влиянием), выкрикивали фамилии кандидатов на должность городского головы, хвалились последними сделанными звонками”, сообщает сайт Тернопольского городского совета.

Р.ЗАСТАВНЫЙ дал необходимые показания. Следствие продолжается.