СБУ уверяет, что в аресте кандидата от Балоги нет ничего политического

Глава Донецкой областной организации «Единый центр», кандидат на пост городского головы Донецка Андрей АМБРОСЕНОК задержан по уголовному делу, не связанному с его партийной деятельностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в прессе-секторе Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области.

«14 июля 2010 года было возбуждено уголовное дело по фактам овладения чужим имуществом (денежными средствами) в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору с группой лиц, т.е., по признаками состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением)», - отмечается в сообщении.

Согласно имеющимся материалам уголовного дела, к совершению преступления причастен директор ООО «Индустриальный Фонд» А.АМБРОСЕНОК, сообщили в СБУ.

22 октября 2010 года по уголовному делу в порядке ст. 115 УПК Украины и был задержан А.АМБРОСЕНОК, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

Уголовное дело в отношении руководителей политической партии «Единый центр» не возбуждалось, подчеркнули в СБУ.

Согласно материалам уголовного дела, политическая партия «Единый центр» не имеет отношения к коммерческим структурам, задействованным в схеме овладения денежными средствами и к фактам преступной деятельности, за которыми возбуждено уголовное дело, заключили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, “Единый центр” намерен в суде обжаловать задержание своего кандидата в мэры Донецка А.АМБРОСЕНКА. По информации пресс-службы партии, сегодня в Киеве состоялось экстренное заседание коллегии лидеров партии, на котором обсуждался этот вопрос.

Лидеры “Единого центра” расценили взятие под стражу своего однопартийца как средство политического давления за неделю до местных выборов 31 октября. “На сегодня А.АМБРОСЕНОК является одним из реальных претендентов на должность мэра Донецка. Поэтому областная власть задействовала весь имеющийся у нее арсенал средств, чтобы сделать невозможным участие кандидата от “Единого центра” в финальной стадии избирательной гонки”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что инструментом политической изоляции А.АМБРОСЕНКА стало областное подразделение СБУ. Оно возобновило уголовное дело многолетней давности, по которому нынешний кандидат в мэры выступал свидетелем. При этом к компетенции спецслужбы не относится расследование дел по статье, которую привязывают политику. Таким образом, очевидной является искусственная фабрикация уголовного преследования человека, который имеет высокие шансы занять должность донецкого городского председателя. Силами СБУ местная власть зачищает политическое поле от наименьших проявлений инакомыслия и конкуренции, говорится в сообщении.

Лидеры “Единого центра” констатировали, что задержание коллеги по партии прошло с грубыми нарушениями, представители УСБУ не предоставили никаких мотивированных объяснений своим действиям.