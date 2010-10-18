Минюст разрешил Партии пенсионеров сменить председателя

Партия пенсионеров Украины направила в Министерство юстиции официальное сообщение о смене партийного руководителя. Вместо Феликса ПЕТРОСЯНА лидером организации избран Амрам ПЕТРОСЯН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, в соответствии с направленным партией в министерство сообщением, соответствующее решение было принято решением Х внеочередного партийного съезда, который состоялся 7 августа 2010 года.

Министерство юстиции приняло к сведению информацию партии об изменениях в составе руководящих органов и внесло изменения в Реестр политических партий Украины. Соответствующий приказ подписал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

В соответствии с Законом «О политических партиях в Украине» партии должны информировать Министерство юстиции Украины об изменениях названия, программы, устава, руководящих органов партии, их адреса и местонахождения в недельный срок после принятия решений по этим вопросам.

Партия пенсионеров Украины была зарегистрирована в Министерстве юстиции 11 ноября 1999 года и внесена в Реестр политических партий под №60.