КИУ: в Запорожской области даже иллюзии демократичности нет

В Запорожской области в ряде районов избирательные комиссии сформированы таким образом, что не остается “даже иллюзии честности, прозрачности и демократичности происходящего".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Запорожского отделения Комитета избирателей Украины Роман ПЯТИГОРЕЦ сегодня на пресс-конференции, посвященной подведению итогов долгосрочного мониторинга кампании по местным выборам.

"По словам представителей партии ВО "Батькивщина", в ТИК в Запорожской области Партия регионов использует УСДП, Партию свободных демократов, ХДС, СДПУ(о) как технические, для ввода своих людей в комиссии. Таким образом, она контролирует все 25 ТИК в области. В Мелитополе решением территориальной избирательной комиссии от 15 октября в состав всех 67 участковых комиссий, которые будут проводить выборы в городской совет, не включено ни одного представителя "Батькивщины" и КПУ”, - сказал Р.ПЯТИГОРЕЦ.

“Мы не понимаем логики тех, кто формирует комиссии. То, что они делают, не создает даже иллюзии честности, прозрачности и демократичности происходящего", - констатировал представитель КИУ.