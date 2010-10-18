У Азарова недовольны Киевом: работал в отрицательном режиме

Заместитель министра Кабинета министров Юрий АНИСТРАТЕНКО раскритиковал представителей столичной власти, в последние годы руководивших городом, за бездеятельность в вопросе модернизации водно-канализационного хазяйства Києва, а именно - объектов Бортнической станции аэрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.АНИСТРАТЕНКО сказал сегодня во время посещения БСА.

“Я бы хотел отметить, что Киев в этом плане до этого периода работал в самом отрицательном режиме. В Запорожье станции работали гораздо лучше. Достаточно напомнить, что проект был четыре года (назад) разработан и три года он находился в бездействии. Оборудование было закуплено, и оно просто лежало здесь», - подчеркнул Ю.АНИСТРАТЕНКО.

Он также сообщил, что к концу месяца, благодаря активизации властей Киева, ожидается окончание работ по подсыпке иловых полей. «После этого поля смогут собирать ил еще в течение 5 лет, а это значит, что есть возможность технически и экономически подготовиться по насосным, компрессорным, очистным сооружениям. Т. е., есть резерв у Киева пять лет - правильно подойти к тенденции очистки, правильно подойти и решить проблему», - отметил заместитель министра Кабинета министров.