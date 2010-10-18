«Кадиллак» Могилёва наконец доехал до МИДа

Министерство внутренних дел передало автомобиль «Кадиллак», который был приобретен для главы МВД Анатолия МОГИЛЁВА, в Министерство иностранных дел.

Об этом сообщил народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ, ссылаясь на официальный ответ из МИД, который он получил на свое депутатское обращение, сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны».

В частности, как отметили в МИД, “в соответствии с письмом МВД Украины от 30.08.2010 года, проработан вопрос о передаче в срочное бесплатное пользование автомобиль марки Cadillac Escalade, кузов IGYUKDEF3AR161907, 2010 года выпуска, для проведения официальных и протокольных мероприятий высокого уровня”.

По этому поводу МВД и МИД подписали соответствующее соглашение, говорится в официальном ответе внешнеполитического ведомства.

«Если очень сильно захотеть, то можно добиться правды и справедливости», - прокомментировал это событие Г.МОСКАЛЬ, который проводил расследование появления в МВД роскошного автомобиля и источников финансирования его покупки.

Как сообщал УНИАН, ранее Г.МОСКАЛЬ обвинил А.МОГИЛЁВА в том, что для него незаконно приобретен автомобиль представительского класса Cadillac Escalade, 2010 года выпуска. По словам Г.МОСКАЛЯ, иномарку стоимостью свыше 1 млн. грн. приобрело Управление ГАИ Главка МВД в Киевской области, после чего она была передана в автохозяйство министерства для обслуживания А.МОГИЛЁВА.

В свою очередь А.МОГИЛЁВ заявил, что автомобиль Cadillac Escalade был передан МВД на законных основаниях. По словам А.МОГИЛЁВА, в МВД было проведено внутреннее расследование в отношении человека, который подарил МВД этот автомобиль. "С точки зрения закона, все было проведено абсолютно законно", - утверждает А.МОГИЛЁВ.