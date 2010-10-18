Революционная реформа в строительной отрасли
В четверг, 21 октября, в 10:00 в Киеве состоится “круглый стол” "Презентация и обсуждение концепции реформ в строительной отрасли Украины". Тема мероприятия:
Тема мероприятия:обсуждение концепции революционной реформы в строительной отрасли, которую разработали по инициативе вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО и министра регионального развития и строительства Украины Владимира ЯЦУБЫ Минрегинстрой, Госкомзем, Госкомпредпринимательство, УСА и грузинские эксперты.
Цель мероприятия: обсудить концепцию реформы с широким кругом специалистов, придя к единому видению для последующей его реализации.
К участию в “круглом столе” приглашены: вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО
министр регионального развития и строительства Украины Владимир ЯЦУБА
заместитель министра Кабинета министров Украины Юрий АНИСТРАТЕНКО
архитектор, профессор Лариса СКОРИК
заслуженный архитектор Украины Андрей МИРГОРОДСЬКИЙ
председатель Совета директоров УСА Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ и др.
“Круглый стол” состоится в помещении гостиницы “Хаятт Ридженси Киев” (ул. А.Тарасова, 5). Аккредитация обязательна.
Аккредитация обязательна.Тел. для аккредитации: (44) 200-04-52, (093) 258-49-51, e-mail: pr@u-b-a.com.ua