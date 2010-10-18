Революционная реформа в строительной отрасли

В четверг, 21 октября, в 10:00 в Киеве состоится “круглый стол” "Презентация и обсуждение концепции реформ в строительной отрасли Украины". Тема мероприятия: обсуждение концепции революционной реформы в строительной отрасли, которую разработали по инициативе вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО и министра регионального развития и строительства Украины Владимира ЯЦУБЫ Минрегинстрой, Госкомзем, Госкомпредпринимательство, УСА и грузинские эксперты.

Цель мероприятия: обсудить концепцию реформы с широким кругом специалистов, придя к единому видению для последующей его реализации.

К участию в “круглом столе” приглашены: вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО

министр регионального развития и строительства Украины Владимир ЯЦУБА

заместитель министра Кабинета министров Украины Юрий АНИСТРАТЕНКО

архитектор, профессор Лариса СКОРИК

заслуженный архитектор Украины Андрей МИРГОРОДСЬКИЙ

председатель Совета директоров УСА Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ и др.