БЮТу намекнули, что оппозиция в ВР уже и 150 подписей не соберет

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что правительство не будет в ближайшее время отправлено в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге, комментируя инициативу фракции БЮТ о сборе 150 подписей народных депутатов для начала процедуры отставки Кабинета министров.

В.ЛИТВИН отметил, что сбор подписей является правом Верховной Рады или группы депутатов. В то же время, по его словам, на рассмотрение ВР этот вопрос будет вынесен лишь в том случае, если оппозиция действительно сможет собрать 150 подписей. «Увидим, на самом ли деле будет 150 подписей», - сказал он.

Как отметил В.ЛИТВИН, даже если эти подписи будут собраны, Верховная Рада вряд ли даст согласие на отставку правительства. «Я не думаю, что к гадалке нужно ходить, чтобы сказать, что на выходе ничего не будет», - добавил председатель ВР.