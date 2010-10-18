Акции в защиту украинского языка Литвин считает «чистой политикой»

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН называет «чистой политикой» акции, направленные в защиту украинского языка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По словам В.ЛИТВИНА, вопрос о рассмотрении законопроектов о языках в Украине не стоит в повестке дня работы ВР на текущей неделе. Он напомнил, что эти законопроекты отправлены на экспертизу, и только после получения результатов этой экспертизы документы могут рассматриваться в парламенте.

Между тем сегодня возле здания ВР, где проходит Согласительный совет, прошла акция в защиту украинского языка. В обращении участники акции отмечают, что законопроект об изменениях в закон «О языках в Украине» «призван уничтожить один из главных столпов нашей государственности - украинский язык».

В обращении под названием «Если сегодня ты ничего не будешь делать – завтра мы потеряем страну!» подчеркивается, что принятие данного законопроекта приведет к постепенному «вытеснению из общественной жизни, загонит в бытовое гетто и сузит сферы употребления украинского языка».

В обращении сказано, что «в наших силах сделать так, чтобы сегодня предатели Украины не имели покоя, как не имели его когда-то гитлеровские нацисты, которые тоже думали, что Украина уже стала их навсегда». По мнению авторов обращения, «нынешняя власть в Украине в действительности не является ни сильной, ни стабильной, она не пользуется авторитетом у народа... Эту власть раздирают внутренние противоречия, которые она уже не может скрывать». В обращении содержится призыв к объединению против этой власти. «Нас ждет длительная и системная борьба... Необходимо мобилизовать и объединить активных и сознательных, активизировать пассивных недовольных, заставить задуматься безразличных, пристыдить продажных, посеять сомнения у обманутых и деморализовать защитников режима», - говорится в документе.

Возле парламента было около ста участников акции протеста.