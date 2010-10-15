Симферопольский избирком отменил регистрацию кандидата от ЕЦ
21:33, 15 октября 2010Политика
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На место мэра претендуют 11 человек
Количество кандидатов в мэры Симферополя сократилось с 12 человек до 11 - городская избирательная комиссия на этой неделе отменила регистрацию кандидата от партии «Единый центр» Леонида ГРИГОРЬЕВА.
Как сообщили УНИАН в комиссии, решение об отмене регистрации избирком принял на основании поступившего от парторганизации «ЕЦ» заявления.
Как сообщал УНИАН, во вторник пресс-служба крымского управления МВД Украины проинформировала, что милиция проводит проверку заявления Л.ГРИГОРЬЕВА о причинении ему несколькими мужчинами телесных повреждений на крыльце исполкома горсовета Симферополя, где расположена городская избирательная комиссия, куда он 11 октября принес жалобу на одного из кандидатов в мэры.
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