Венецианская комиссия раскритиковала судебную реформу

15 октября Венецианская комиссия рассмотрела вопрос судебно-правовой реформы в Украине и одобрила выводы относительно Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно недопущения злоупотреблений правом на обжалование».

В комментарии члена Венецианской комиссии Марины СТАВНИЙЧУК, переданном УНИАН, сказано следующее: «Уверена, что в ближайшее время появится множество комментариев относительно оценки Венецианской комиссией судебно-правовой реформы в Украине. Как и в случае с резолюцией Парламентской Ассамблеи Совета Европы о функционировании демократических институций в Украине, каждый увидит в этих выводах то, что хотел бы увидеть. Однако украинское общество должно получить объективную информацию о том, отвечает ли судебно-правовая реформа в Украине европейским стандартам».

«К сожалению, – отметила М.СТАВНИЙЧУК, – вынуждена констатировать, что украинская власть, невзирая на призывы европейских структур, продемонстрировала поспешность в этом вопросе, и заложником скорости проведения реформы стало ее качество”. Венецианская комиссия, по ее словам, отметила определенные позитивные сдвиги на пути приближения украинской системы правосудия к европейским стандартам, “однако общая оценка не позволяет говорить о том, что реформа в полной мере отвечает этим стандартам».

М.СТАВНИЙЧУК убеждена, что “президент Украины был и является абсолютно искренним в своем стремлении реализовать в Украине настоящую судебно-правовую реформу, которая бы отвечала интересам общества”. Однако, по ее мнению, “те, кому было поручено подготовить соответствующие законодательные предложения, видимо, руководствовались совсем другими рассуждениями. Иначе невозможно объяснить, почему принятые Верховной Радой Украины законодательные акты не только не учли значительную часть рекомендаций Венецианской комиссии, высказывавшиеся ранее, но и наоборот, вызывали новые серьезные замечания ведущих европейских экспертов”.

“В целом, – говорится дальше в комментарии, – достаточно посмотреть на итоговые выводы Венецианской комиссии по Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», в которых дана одобрительная оценка четырех положений закона и выражены критические замечания и рекомендации по более тридцати, чтобы самому дать оценку судебно-правовой реформе, состоявшейся в Украине. При этом особую обеспокоенность Венецианская комиссия выразила относительно снижения статуса Верховного Суда Украины и расширения полномочий Высшего совета юстиции без приведения порядка его формирования к европейским стандартам”.

«В то же время, – отметила М.СТАВНИЙЧУК, – на сегодня есть все основания двигаться вперед и продемонстрировать европейскому содружеству свою искренность в проведении настоящей судебной реформы. Ведь Парламентская Ассамблея Совета Европы в своей резолюции от 6 октября этого года призвала «органы власти Украины обеспечить, чтобы в законе о судоустройстве и статусе судей, а также в законе о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно недопущения злоупотреблений правом на обжалование были учтены рекомендации или замечания, изложенные в выводах Венецианской комиссии, путем внесения соответствующих изменений в данные законы».

«Выход из этой ситуации следующий – необходимо имплементировать все рекомендации Венецианской комиссии, в том числе и путем проведения конституционной реформы правосудия, в частности решить вопрос относительно Высшего совета юстиции, других органов, причастных до формирования судейского корпуса, обеспечить настоящее действенное судейское самоуправление и гарантии судейской независимости. Задание – это не простое, но вполне реально. На сегодня есть необходимость в проведении системных, структурных, комплексных изменений в сфере правосудия, которые должны отвечать европейским стандартам», –суммировала М.СТАВНИЙЧУК.

Венецианская комиссия также рассмотрела на своем заседании проект Закона Украины «О мирных собраниях». Как сообщила М.СТАВНИЙЧУК, этот законопроект в целом получил положительную оценку. Венецианская комиссия, выразив отдельные замечания, отметила существенное совершенствование порядка правовой регуляции этого важного института демократического общества.