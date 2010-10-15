Яценюк приготовил законопроект о парламентской оппозиции

Народный депутат Украины, лидер “Фронту Змін” Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что в Верховной Раде отказались зарегистрировать его законопроект “Об оппозиционной деятельности в Украине».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Фронту Змін”.

В сообщении отмечается, что законопроектом определены правовые принципы и гарантии оппозиционной деятельности как одной из основ демократии, которая обеспечивает подотчетность и подконтрольность перед избирателями органов государственной власти.

В соответствии с законопроектом, парламентская оппозиция – это депутатская фракция, добровольное депутатское объединение фракций, которые на пленарном заседании ВР огласили заявление об оппозиционности к политическому курсу парламентского большинства и/или Кабинету министров Украины.

Согласно проекту, решение о переходе в оппозицию принимается фракцией, которая насчитывает более половины народных депутатов, не вошедших в парламентское большинство.

В парламенте может быть образовано также оппозиционное объединение из депутатских фракций, количественный состав которых насчитывает более половины народных депутатов - не членов большинства. Такое решение оформляется заявлением с личными подписями народных депутатов и персональным составом фракций. Заявление передается в аппарат Верховной Рады.

Законопроектом парламентской оппозиции предоставляется право на представительство в руководстве Верховной Рады Украины и ее органов.

Депутатам от оппозиции предоставляется право на замещение должностей первого заместителя председателя Верховной Рады, председателей контрольных комитетов парламента по вопросам свободы слова и информации, правоохранительной деятельности, прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, бюджета, регламента и деятельности Верховной Рады, функционирования судопроизводства, предпринимательской деятельности, социальных стандартов и обеспечения надлежащего уровня жизни граждан, энергетической безопасности, аграрной политики и земельных отношений, здравоохранения, науки и образования, а также первых заместителей председателей всех комитетов Верховной Рады.

Кроме того, оппозиции предоставляется право обращения в Конституционный Суд и к Уполномоченному ВР по правам человека по поводу нарушения прав и свобод человека и гражданина.

Также по представлению парламентской оппозиции назначаются председатель и члены Счетной палаты, а также Уполномоченный ВР по правам человека.

Уполномоченный представитель парламентской оппозиции имеет право сделать ежегодный доклад о результатах осуществления им парламентского контроля на пленарном заседании Верховной Рады Украины длительностью не меньше часа.

В соответствии с законопроектом, парламентская оппозиция имеет право образовать оппозиционное правительство из числа народных депутатов - членов парламентской оппозиции. Оно осуществляет мониторинг деятельности Кабинета министров, других органов исполнительной власти, их должностных лиц, готовит альтернативные предложения относительно Программы деятельности Кабинета министров, правительственных актов и обнародует их в парламентских СМИ и на официальном веб-сайте Верховной Рады. Члены оппозиционного правительства разрабатывают также альтернативные правительственным законодательные предложения и проекты общегосударственных программ.

Возглавляет оппозиционное правительство председатель, который назначается решением парламентской оппозиции. Он имеет право принимать участие в заседаниях Кабинета министров и выступать на них в течение 15 минут.

Законопроект оставляет «День оппозиции» - то есть ее право на включение в повестку дня парламента вопросов о соблюдении регламента, а также на включение проектов законов, других актов Верховной Рады без голосования в недельную повестку дня пленарных заседаний.

Документ закрепляет права, а также ответственность оппозиции: народные депутаты от парламентской оппозиции за нарушение дисциплины и этики пленарных заседаний (блокирование трибуны) лишаются заработной платы в эти дни.