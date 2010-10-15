Скандал в Николаеве: известного всему миру ученого "сделали" бомжом (фото)

На главной улице Николаева - Советской - появилась политическая реклама с изображением известного российского математика Григория Перельмана. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на информацию блогера v_n_zb.

Несколько дней назад улицы города “украсили” ситилайты с "политическим" текстом: "А мне пенсию подняли на 7 гривен! 31 октября проголосую за регионалов или за Тигипка".

"Пикантность данного образца уличной контрпропаганды заключается в том, что сверху, над надписью, размещено фото всемирно известного ученого, математика Григория Перельмана", - пишет блогер.

"Очевидно, разработчики данного рекламного продукта искали в сети подходящее фото, которое символизирует попрошайку, убогого, забитого пенсионера. Изображение выдающегося математика современности показалось им в этом смысле наиболее подходящим", - отметил он.

Григорий Перельман известен в науке как первый, кто сумел доказать гипотезу Пуанкаре, сформулированную знаменитым французским математиком, физиком и философом Анри Пуанкаре еще в 1904 году. Гипотеза Пуанкаре считалась одним из "задач тысячелетия".

За решение этой задачи в 2006 году Перельману присудили международную премию "Медаль Филдса" - самую престижную в математике награду. А в 2010 году Математический Институт Клея присудил Перельману премию в размере 1 миллион долларов США за доказательство гипотезы Пуанкаре. Однако Перельман до сих пор отказывается получать все присужденные ему премии.