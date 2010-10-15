Луценко раскусил планы «отдельных личностей из окружения Януковича»

Бывший министр внутренних дел Украины, лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что в окружении действующего Президента Виктора ЯНУКОВИЧА есть отдельные личности, которые преследуют цель захвата определенных ключевых должностей в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции во Львове.

«Есть ряд тенденций, которые беспокоят меня еще больше, чем то, что ЯНУКОВИЧ является Президентом. Вокруг ЯНУКОВИЧА создалось денациональная, агрессивная, хищническая группировка ЛЕВОЧКИН-ФИРТАШ, которая полностью руководит всеми административными структурами в Украине. Эта группа противопоставляет себя политическим, экономическим элитам как запада, центра, так и востока. Цель - захватить должности премьер-министра, министра внутренних дел и генерального прокурора. Для них это ключевая задача для продолжения безнаказанного, грубого обворовывания народа, Украины. Это с моей точки зрения является одним из самых опасных явлений», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он добавил, что у него есть информация о том, что это произойдет сразу после местных выборов 31 октября. «И есть даже определенные фамилии», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, конфликт указанных лиц с украинскими элитами «означает максимальное напряжение всей государственной жизни страны». «Выходов из этой ситуации есть два: или круглый стол власти и оппозиции для ослабления этого пресса – социального и национального притеснения. Второй вариант – общеукраинское сопротивление», - сказал лидер «Народной самообороны».

“Безусловно, я хочу, чтобы страна избрала первый вариант”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.