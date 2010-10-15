Социолог: национальные рейтинги на местных выборах не работают

Социолог Евгений КОПАТЬКО считает, что всеукраинский уровень поддержки политиков не повлияет на то, как люди будут голосовать в регионах.

Об этом он заявил в интервью журналу «Профиль».

«Национальные рейтинги на местных выборах не работают хотя бы потому, что во многих регионах в областные и городские советы будут заходить политические силы, которые не представлены даже в соседних областях – так, к примеру, происходит в Полтаве, Днепропетровске и Одессе», – отметил социолог.

Тем более, по его мнению, национальные рейтинги неважны для оценки шансов тех мэров городов, которые имеют личный высокий рейтинг.

Нельзя говорить и о прямой конвертации голосов чьих-либо симпатиков в поддержку кандидата, сказал Е.КОПАТЬКО.

«На каждом уровне есть своя коллизия. Поймите, что в одной и той же области может быть избран один состав облсовета, а состав горсовета может быть другим, состав райсовета – третьим, а мэр города вообще аполитичен», – добавил он.

Е.КОПАТЬКО отметил, что в основном избиратели фокусируют свое внимание на том, как проявляют себя в их регионе местные партийные организации той или иной общенациональной политической силы.