Нардепы жалуются, что с 2006-го ни квартир, ни земли не получали

Секретарь Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады, член фракции НУ-НС Вячеслав КОВАЛЬ утверждает, что народные депутаты в последний раз получали квартиры еще в позапрошлый созыв.

Об этом он заявил в интервью газете “Україна молода”(№192 от 15 октября).

По словам В.КОВАЛЯ, в последние годы никаких квартир нет, никто их не строит и никто не получает, и участков земельных нет.

Хотя, добавил он, закон о статусе народного депутата действует, и соответствующая статья закона не отменена.

В.КОВАЛЬ отметил, что в настоящее время около 100 народных депутатов живут в гостинице «Киев», потому что на покупку квартир нет средств.

Отвечая на вопрос, когда в последний раз давали жилье депутатам, В.КОВАЛЬ сказал: “В позапрошлом созыве. Где-то в период с 2002 по 2006 год. И компенсацию на получение жилья также”. Он заметил, что это же касается и аппарата Верховной Рады - жилье работники аппарата не получали многие годы, и сейчас очередь огромная.