Янукович говорил по телефону с вице-президентом США и директором МВФ

Сообщает пресс-служба главы государства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел телефонные разговоры с вице-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ и директором-распорядителем Международного валютного фонда Домиником СТРОСС-КАНОМ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Пресс-служба не предоставляет подробностей разговоров.

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