Янукович говорил по телефону с вице-президентом США и директором МВФ
09:31, 15 октября 2010Политика
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Сообщает пресс-служба главы государства
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел телефонные разговоры с вице-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ и директором-распорядителем Международного валютного фонда Домиником СТРОСС-КАНОМ.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Пресс-служба не предоставляет подробностей разговоров.
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