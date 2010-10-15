Янукович говорил по телефону с вице-президентом США и директором МВФ

09:31, 15 октября 2010
Политика
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Сообщает пресс-служба главы государства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел телефонные разговоры с вице-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ и директором-распорядителем Международного валютного фонда Домиником СТРОСС-КАНОМ.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Пресс-служба не предоставляет подробностей разговоров.

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