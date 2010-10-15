Немыря: Азаров сел в лужу

Экс-вице-премьер, заместитель председателя партии "Батькивщина" Григорий НЕМЫРЯ считает, что заявления премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, сделанные в Брюсселе, свидетельствуют о его некомпетентности как во внешней политике, так и в идеологии европейских партий.

Такое мнение Г.НЕМЫРЯ высказал в эксклюзивном комментарии УНИАН.

"Первый визит премьер-министра в Брюссель вышел комом. Мы всегда подозревали, что господин АЗАРОВ не очень хорошо знает внешнюю политику, но сейчас получили тому подтверждение в столице Европейского Союза", - сказал Г.НЕМЫРЯ, комментируя заявление Н.АЗАРОВА о том, что Европейская народная партия не поддерживает европейскую интеграцию Украины.

Экс-вице-премьер напомнил, что во время визитов в Берлин и Париж Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ и Президент Франции Николя САРКОЗИ, которые возглавляют партии, входящие в семью ЕНП, поддержали европейскую интеграцию Украины, а глава Украинского государства поблагодарил их за постоянную поддержку евроинтеграции Украины.

"Возможно, господин АЗАРОВ не знает, что Президент Польши, с которым он недавно встречался, принадлежит к партии "Гражданская платформа", которая также является членом Европейской народной партии, и Польша была и остается одним из самых ярых сторонников европейской интеграции Украины", - отметил Г.НЕМЫРЯ.

"Даже этих фактов достаточно, чтобы утверждать, что премьер-министр АЗАРОВ сел в лужу, делая подобные заявления. Что касается внешнеполитического измерения - невежество и некомпетентность всегда являются рискованными вещами, но когда некомпетентность демонстрирует премьер-министр великой европейской страны - это плохо не только для него лично, но, к сожалению, это дискредитирует и саму страну", - убежден бывший вице-премьер.

В то же время, по его мнению, идеология Партии регионов, которая пытается присоединиться к семье европейских социал-демократов, противоречит идеологии социалистов. "Попытка Партии регионов вступить в семью социалистов очень диссонирует с брендом Партии регионов как партии крупного бизнеса. И, кстати, господину АЗАРОВУ нужно напомнить, что социальная рыночная экономика, о которой он пытался говорить в Брюсселе, как раз является одним из стержней Европейской народной партии. И о тех вещах говорили и немецкие христианские демократы, и другие европейские политики, которые принадлежат к ЕНП, еще задолго до того, как об этом начали говорить социалисты", - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Как сообщал УНИАН, 14 октября премьер-министр Украины, председатель Партии регионов Н.АЗАРОВ объяснил подписание меморандума с социал-демократами Европарламента их поддержкой евроинтеграции Украины. "Для нас главное, что фракция европейских социалистов и демократов поддерживает европейский вектор политики Украины", - сказал премьер.

Он также отметил, что представители социал-демократов поддерживают вступление Украины в Европейский Союз. "Это очень важно, тогда как представители Европейской народной партии отрицают даже перспективу реализации такого шага", - сказал Н.АЗАРОВ.

"Поэтому мне вообще трудно представить, что госпожа ТИМОШЕНКО и ЮЩЕНКО сотрудничают с той фракцией, которая даже в принципе отрицает европейскую интеграцию Украины. Поэтому для нас выбор был абсолютно однозначным", - сказал председатель Партии регионов.

Говоря об идеологии социал-демократов и Партии регионов, Н.АЗАРОВ отметил, что его партия выступает за социальную ориентацию государства. "У нас много общего в подходах, подходов в реализации реформ в нашей стране", - отметил Н.АЗАРОВ.