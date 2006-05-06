Правительство не рассматривало вопросы повышения тарифов на железнодорожные перевозки с 1 июля

15:30, 06 мая 2006
Политика
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Кабинет министров не рассматривал вопросы о повышении тарифов на железнодорожные перевозки с 1 июля, сказал сегодня премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ в Украинском Государственном медико-социальном центре ветеранов войны, расположенном в селе Цибли Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «пока еще этот вопрос не

рассматривался». Как сказал Ю.ЕХАНУРОВ, этот вопрос должен рассматриваться

вместе с бизнес-ассоциациями. «Мы планируем провести до 20 мая встречу с теми

бизнес-ассоциациями, с которыми заключен договор Кабинетом Министров о

сотрудничестве», - отметил Ю.ЕХАНУРОВ. По его словам, это будет серьезный

разговор.

«Сейчас правительство получило письмо-обращение бизнес-сообщества в органы

власти, и сейчас над ним работаем», - сказал премьер. Он заверил, что

правительство даст свой ответ, свое виденье действий будущего правительства.

Он отметил, что это очень непростой вопрос, поскольку металлурги выступают

категорически против повышения тарифов.

 

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