Эксперт: в Украине доказать врачебную ошибку практически невозможно

Внедрение обязательного страхования ответственности медработников от врачебной ошибки, инициируемое Госкомпредпринимательства, может оказаться профанацией, пишет еженедельник «Комментарии:».

Как отмечает издание, камнем преткновения может стать несовершенство правовой базы и судебной системы в Украине. «Основная сложность заключается в определении факта наступления страхового случая. То есть суд или какой-либо другой уполномоченный орган должен вынести решение о том, что была допущена врачебная ошибка, в результате которой наступила ответственность врача за вред, причиненный пациенту. Однако такого механизма в Украине не существует. Доказать, что врач назначил неправильное лечение, достаточно сложно. Чаще всего это субъективный момент», - говорит директор по страхованию СК «НАСТА» Сергей ПАРФЕНЮК.

Еще одна возможная опасность - установление низких, «символических» лимитов ответственности, как это было сделано в других областях сферы услуг.

Как пишет еженедельник, добровольного страхования профответственности врачей в Украине практически нет. Такие полисы, в основном, покупают стоматологи, пластические хирурги и некоторые крупные частные клиники. Большинство же медицинских фирм, если их сотрудники совершают ошибку, предпочитает разбираться с клиентами без огласки, не доводя дела до суда, резюмируют «Комментарии:».