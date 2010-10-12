Инвесторов пугает не столько нестабильность в экономике, сколько коррупция и административное давление на бизнес. В Украине бизнес платит колоссальный «коррупционный налог», который в общей сумме превышает все легальные налоговые платежи.

Об этом заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, комментируя данные Европейской Бизнес Ассоциации (European Business Association), согласно которым в третьем квартале индекс инвестиционной привлекательности Украины снизился.

В переданном УНИАН комментарии Н.КОРОЛЕВСКАЯ отмечает, что треть опрошенных представителей иностранных компаний, работающих в Украине, считают, что качественных изменений инвестиционного климата после президентских выборов в стране не произошло. Инвесторы отмечают, что в Украине улучшилась ситуация с возмещением НДС, но продолжают ухудшается процесс упрощения таможенных процедур и техническое регулирование.

«И внутренних, и внешних инвесторов пугает не столько нестабильность в экономике, сколько коррупция и административное давление на бизнес, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Вместо обещанных реформ, бизнес получил разгул коррупции и беспрецедентное давление со стороны административных органов».

Глава парламентского комитета считает, что вернуть доверие инвесторов можно лишь начав реальное движение в сторону борьбы с коррупцией. «Стране нужен единый антикоррупционный проект. В Украине бизнес платит колоссальный «коррупционный налог», который в общей сумме превышает все легальные налоговые платежи, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Коррупция загоняет бизнес в тень, где уже находится свыше 45% экономики. Теневой сектор, составляющий ежегодно порядка 40 млрд. долл., сопоставим с общей суммой иностранных инвестиций, вложенных в нашу страну».

По мнению главы парламентского комитета, бизнес готов инвестировать в Украину. «Но для этого должна быть гарантия прав собственности, ответственность чиновников за принимаемые решения и равные условия работы для предприятий всех форм собственности, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Инвестиции возродятся только при одном условии: весь бизнес работает в равной, конкурентной среде».