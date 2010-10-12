Янукович объявит 13 октября Днем траура

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен объявить 13 октября Днем траура по погибшим в результате дорожно-транспортного происшествия в Днепропетровской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в Днепропетровске перед своим выступлением на расширенном заседании регионального Комитета по экономическим реформам.

«Завтра объявлю День траура, чтобы люди присоединились к сочувствию», - сказал он.

Перед началом своего выступления Президент Украины выразил соболезнования семьям погибших в результате аварии.

«Считаю, что мы должны сделать вывод из этой трагедии, и мы это сделаем», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 октября, около 9 часов утра в городе Марганец Днепропетровской области в результате столкновения на железнодорожном переезде автобуса с локомотивом, по последним данным, погибли 40 и травмированы 10 человек.