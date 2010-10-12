Эксперт советует Тимошенко пересмотреть кадровую политику

Перед лидером ВО «Батькивщина» Юлией ТИМОШЕНКО сегодня на первом месте должна стоять задача переформатирования команды, пересмотра методов кадровой политики в партии. В противном случае она рискует навсегда остаться единственным локомотивом, который будет тянуть балласт из политиков с противоречивой репутацией в органы власти. Так прокомментировал последние кадровые скандалы в «Батькивщине» заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

В переданном УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКИЙ отмечает: «Не секрет, что Ю.ТИМОШЕНКО была и остается главным локомотивом своей партии. Многие из тех, кто должен бы продвигать команду, усиливая своего лидера на разных участках, сегодня откровенно ставят палки в колеса. Оппозиция – это как раз тот случай, когда выявляется и потенциал команды, и личные качества отдельных ее членов. И если возникают где-то сомнения в оправданности статуса, то ведь всегда можно сравнить вклад тех или иных персон в построение имиджа партии: кто на практике доказывает значимость и прикладную пользу своего потенциала, а кто использует полученные возможности для решения собственных проблем. Так что можно понять Ю.ТИМОШЕНКО, когда она, сетуя на отсутствие боевых и профессиональных кадров партии, демонстрирует свою поддержку и надежду на сотрудничество с Натальей КОРОЛЕВСКОЙ». При этом эксперт отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО, говоря о Н.КОРОЛЕВСКОЙ, «впервые в истории «Батькивщины» признала необходимость инкорпорации или взращивания самодостаточных политиков, не мене популярных или харизматичных, чем она сама».

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, проблема очистки рядов оппозиции должна была решиться еще в начале года, когда стало понятно, что власть адресно работает с отдельными депутатами.

«Сегодня перед Ю.ТИМОШЕНКО непростой выбор. Т.н. «проблема очистки рядов» должна была быть решена еще полгода назад, когда отдельных депутатов из оппозиции что называется «приписали» к отдельным переговорщикам из коалиционных фракций. Поэтому сегодня однозначно можно констатировать факт – в «Батькивщине» грядет кадровая и мировоззренческая революция», - отметил эксперт.