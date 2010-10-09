Skoda выехала на встречную и врезалась в ВАЗ: погибли 4 человека

Сегодня утром на 144-м километре автодороги Житомир - Могилев-Подольский водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь в направлении г. Винница, во время обгона другого автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем “ВАЗ-2109”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП оба водителя и двое пассажиров автомобиля “ВАЗ” от полученных телесных повреждений погибли на месте. Еще один пассажир автомобиля “ВАЗ” получил телесные повреждения.

Причины и обстоятельства этого ДТП выясняются.