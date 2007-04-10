Ющенко: акции протеста превратились в бизнес, товаром которого стали люди

Вопрос о введении чрезвычайного положения в Украине на сегодняшний день не обсуждается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после совещания Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с руководителями силовых структур сообщил заместитель главы Секретариата Президента Валерий ГЕЛЕТЕЙ.

При этом он отметил, что вопрос о введении чрезвычайного положения не обсуждался ни на одной из встреч Президента с силовиками.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какие меры безопасности будут предприняты в Киеве завтра, учитывая возможный большой наплыв людей в столицу, а также возможность провокаций, В.ГЕЛЕТЕЙ сказал, что, по сегодняшней информации представителей силовых структур, нет оснований предполагать, что завтра в Киеве будет большое скопление людей.

“Сегодня была совсем другая информация”, - отметил он. Вместе с тем, по словам В.ГЕЛЕТЕЯ, министр внутренних дел Украины сообщил на сегодняшнем совещании о том, что в Киеве достаточно сил, чтобы обеспечить охрану порядка в столице.

По словам В.ГЕЛЕТЕЯ, Президент призвал политические силы не использовать людей как “живой щит” для прикрытия своих политических интриг”. “Акции протеста превратились в бизнес, главным товаром которого стали люди”, - заявил В.ЮЩЕНКО.

По убеждению Президента, главная роль силовиков на сегодняшний день - миротворческая. “Необходимо сделать все, чтобы не допустить развертывания неконтролируемой уличной стихии, последствием которой может быть силовой сценарий. Вы находитесь вне политики и ваша обязанность – гарантировать безопасность всем гражданам Украины”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, обращаясь к руководству силовых структур. При этом он отметил, что каждый будет нести персональную ответственность за отданные приказы.