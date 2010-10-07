Судья, которая должна была рассмотреть жалобы по делу Гонгадзе в отношении Кучмы и Литвина, взяла самоотвод

Судья Печерского районного суда Киева Лариса ЦОКОЛ заявила самоотвод в рассмотрении жалоб адвоката Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентины ТЕЛИЧЕНКО на отказ Генеральной прокуратуры возбудить уголовные дела в отношении Леонида КУЧМЫ, Владимира ЛИТВИНА, Леонида ДЕРКАЧА, Эдуарда Фере.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ТЕЛИЧЕНКО объяснила журналистам, что такое решение судья приняла сегодня до начала рассмотрения ее жалоб. В частности, судья мотивировала это тем, что ею уже ранее принималось решение относительно закрытия уголовного дела в отношении Алексея ПУКАЧА.

Как отметила адвокат, теперь эта ее жалоба возвращена председателю суда для определения, кто из судей должен ее рассмотреть.

Как сообщал УНИАН, В.ТЕЛИЧЕНКО обжаловала постановление ГПУ об отказе в возбуждении уголовных дел в отношении Л.КУЧМЫ и В.ЛИТВИНА за отсутствием в их действиях состава преступления.

По словам В.ТЕЛИЧЕНКО, у нее нет сомнений в том, что в записях экс-охранника Л.КУЧМЫ Николая МЕЛЬНИЧЕНКО есть настоящие разговоры, которые имели место в кабинете Президента Украины, поскольку некоторые участники разговоров в свое время "узнали себя и подтвердили факт, что такие разговоры были".

В то же время адвокат выразила удивление по поводу того, что следователи ГПУ доверяют показаниям Алексея ПУКАЧА, что "он получил заказ убить Гонгадзе от Кравченко", но не доверяют его показаниям, в которых указывается, "что Кравченко якобы согласовывал свои действия с тогдашним высшим руководством государства".

В то же время В.ТЕЛИЧЕНКО отметила, что также она подала подобные жалобы на решение Генпрокуратуры относительно экс-председателя СБУ Леонида ДЕРКАЧА, бывшего (а ныне покойного) заместителя Ю.Кравченко Эдуарда Фере и жалобу на действия действий ГПУ, которыми А.ПУКАЧУ отменено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса Украины.