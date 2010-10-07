Азаров: новый закон о Кабмине не повлияет на качество его работы

Новый закон о Кабинете министров не отразится на работе правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«В основе работы правительства лежит стабильность, предсказуемость, надежность», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он не уточнил, какие кадровые изменения могут произойти в правительстве, подчеркнув, что «никаких революций» не будет и состав правительства будет приведен в соответствие с Конституцией.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 октября, Верховная Рада приняла новый закон о Кабинете министров Украины в связи с решением Конституционного Суда об отмене политреформы 2004 года. За него проголосовали 252 из 431 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Во время этого же голосования был принят и другой закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по приведению их в соответствие с Конституцией Украины».

Представители оппозиции во время голосования кричали «Хунта!». Народные депутаты из фракции БЮТ и ряд депутатов от НУ-НС отмечали серьезное нарушение регламента ВР, поскольку одним голосованием принимаются не только два закона, но при этом депутаты еще и не имеют возможности внести свои предложения к ним. В частности, народный депутат Анатолий ГРИЦЕНКО подчеркнул, что он готов был после принятия в первом чтении законопроекта о Кабмине внести ряд поправок в него.

Но представители парламентского большинства вообще не реагировали на выступления представителей оппозиции, и одним голосованием приняли два закона сразу в целом.