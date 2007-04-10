В УНИАН депутаты будут искать пути выхода из политического кризиса (трансляция на 5 канале)

Сегодня в 16-30 в УНИАН с трансляцией в прямом эфире на 5 канале состоится пресс-конференция депутатов Украины, членов Партии свободных демократов Дмитрия Выдрина, Алексея Данилова и Сергея Потимкова. Тема пресс-конференции: «Политическая ситуация в стране – пути и средства выхода из политического кризиса» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.