В УНИАН депутаты будут искать пути выхода из политического кризиса (трансляция на 5 канале)
10:39, 10 апреля 2007Политика
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Сегодня в 16-30 в УНИАН с трансляцией в прямом эфире на 5 канале состоится пресс-конференция депутатов Украины, членов Партии свободных демократов Дмитрия Выдрина, Алексея Данилова и Сергея Потимкова. Тема пресс-конференции: «Политическая ситуация в стране – пути и средства выхода из политического кризиса» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.
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