Эксперт видит, что власть создает взрывную социально-политическую смесь

Дальнейшее отделение народа от демократического влияния на власть, ограничение свободы слова, собраний будут усиливать конфликт между властью и обществом.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН экс-кандидат на пост Президента Украины, председатель Центрального совета ВОО «Гражданское движение Олега Рябоконя» Олег РЯБОКОНЬ.

Он сообщил об итогах акции “Отдай свой голос в защиту Киева!”, которую инициировала ВОО “Гражданское движение Олега Рябоконя”. Жителям столицы было предложено ответить на два вопроса: «Согласны ли вы с изменениями к Закону Украины «О столице Украины – городе-герое Киев?» и «Согласны ли вы с правом Верховной Рады Украины вносить изменения в избирательное законодательство менее чем за год до выборов?».

Как сообщил О.РЯБОКОНЬ, согласно результатам опроса, с изменениями в Закон «О столице Украины – городе-герое Киев» согласились лишь 6,7% опрошенных, против изменений высказался 92,3%, еще 0, 9% – не определились.

Против внесения изменений в избирательное законодательство меньше, чем за год до выборов, выступили 96,8% опрошенных и только 1,8% согласились с правом парламента изменять избирательную систему в этот период времени. 1,3% респондентов не смогли ответить на поставленный вопрос.

О.РЯБОКОНЬ отмечает, что результаты опроса подтверждают, что киевляне выступают за избирательный порядок назначения на должность главы города и не поддерживают последних изменений, которые дают Президенту право назначать главу Киевской городской государственной администрации.

«Каждый шаг по отстранению жителей столицы от права влиять на властные решения еще больше разуверяет людей в собственных возможностях контролировать власть законным способом. Разочарование в собственных силах, умноженное на общую агрессивность простых горожан по отношению к власти, создает взрывную социально-политическую смесь. Дальнейшее отделение народа от демократического влияния на власть, ограничение свободы слова, собраний будут лишь усиливать конфликт между властью и обществом», – считает О.РЯБОКОНЬ.

Председатель наблюдательного совета ВОО «Гражданское движение Олега Рябоконя» Татьяна БУДАГОВА также видит главную причину пассивного возмущения граждан действиями власти в отсутствии у них веры в собственные силы и возможности осуществления изменений.

“Бесспорно, мнения были разные, но абсолютное большинство участников ответило негативно на оба вопроса нашего опроса. Люди не согласны с тем, что происходит в стране, но пока не готовы к действиям. Но всему есть предел. Постепенно недовольство властью может привести к накоплению у населения протестного потенциала, и тогда будет достаточно какого-либо популистского заявления или лозунга, чтобы этот протест стал массовым”, - отмечает представительница гражданского движения.

“Именно поэтому действующая власть должна больше учитывать интересы народа, принимая какие-либо решения. Собственно, граждане Украины являются источником полномочий действующего Президента, ВРУ, исполнительной власти, и этим нельзя пренебрегать в демократическом государстве”, – подчеркнула Т.БУДАГОВА.

*** Согласно полученному от КГГА разрешением, опрос проводился силами членов и волонтеров ВОО "Гражданское движение Олега Рябоконя" в период с 17 по 24 сентября 2010 года. Опрос проводился на улицах Киева путем случайного отбора участников. В целом, в опросе приняли участие около 1000 киевлян, из которых 223 человека согласились подтвердить свое мнение в письменном виде. При подготовке результатов опроса в расчет брались лишь голоса тех граждан, которые согласились в письменном виде подтвердить свое мнение.