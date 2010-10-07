США критикуют Януковича за ограничение свободы собраний

Американская делегация в своем докладе на Обзорной конференции ОБСЕ, которая проходит в Варшаве с 30 сентября по 8 октября, выразила критику в адрес украинской власти.

Как передает корреспондент УНИАН, в докладе подчеркивается, что «за последние несколько месяцев Украина перестала придерживаться стандартов ОБСЕ относительно свободы собраний и свободы передвижения».

По словам докладчика, представителя Государственного департамента США Томаса МЕЛИА, украинская власть создает препятствия или запрещает передвижение и собрания граждан для участия в оппозиционных протестах, что напоминает о временах перед Помаранчевой революцией. Как пример Т.МЕЛИА привел запрет верующим приехать из регионов в Киев для религиозных празднований в конце июля этого года.

Как сообщалось, в это время проходил визит российского патриарха КИРИЛЛА в Украину.