В Тернополе 2 тысячи предпринимателей пришли под ОГА

В Тернополе местные предприниматели пикетировали областную государственную администрацию.

Как сообщает корреспондент УНИАН, всего на акцию протеста пришли около 2 тыс. человек, в руках они держали плакаты с надписями: «Нет уничтожению упрощенной системы налогообложения!», «Нет уничтожению малого и среднего бизнеса!!!», «Мы против проверок без предупреждения», «Нет уничтожению фиксированного налога!», «Мы против введения кассового аппарата на каждом рабочем месте!», «Обещали налоговые каникулы – дали налоговую петлю».

В своих выступлениях пикетчики критиковали проект Налогового кодекса, подчеркивая то, что его необходимо существенно корректировать. «Мы создаем рабочие места, а государство уничтожает наш бизнес, заставляя предпринимателей идти в тень. Поэтому мы требуем не менять упрощенную систему налогообложения, не вводить кассовые аппараты, зафиксировать ставку фиксированного налога на уровне 200-400 грн. – в зависимости от количества проживающих в населенном пункте. Ведь не может быть одинаковый фиксированный налог для Тернополя и Киева, где миллионы людей», – отметила председатель профсоюза Центрального тернопольского рынка Наталия ШОЛОМЕЙЧУК.

Свои требования пикетчики выдвинули в отдельных обращениях к Президенту Украины, премьер-министру Украины и председателю областного совета.

Председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА, вышедший к людям по требованию пикетчиков, пообещал, что на сессии 21 октября депутаты тоже будут инициировать принятие обращения к руководству государства относительно внесения изменений в проект Налогового кодекса с учетом замечаний предпринимателей.

«Если пройдет такая волна протестов по всей Украине, то правительство сделает какие-то выводы», – убежден один из организаторов пикета, представитель «Ассоциации предпринимателей Тернопольской области» Владимир ЧУМАДЕЦКИЙ.

Организаторы пикета после его завершения раздали всем присутствующим обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором содержится просьба к нему как гаранту Конституции вынести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона, которым бы отменялась норма относительно уплаты предпринимателями, выбравшими единый или фиксированный налог, страховых взносов в Пенсионный фонд. По замыслу организаторов, это обращение каждый предприниматель, который соглашается с этим требованием, лично отправит в адрес Администрации Президента.