Кого зачистит Янукович?

Увольнение Азарова противоречила бы культивируемому властью тезису об «успешном» преодолении экономического кризиса… Полетят более мелкие фигуры… Табачника оставят на закуску?..

Благодаря «отмене» политической реформы глава государства может практически единолично влиять на состав правительства. На Банковой готовят кадровый блицкриг, для которого есть хороший повод: сегодня в правительстве работает на два вице-премьера больше, чем положено по Конституции 1996 года, спонтанно вступившей в силу.

Ожидающим с лета увольнения Николая Азарова с поста премьер-министра придется потерпеть: Янукович, конечно, увлечен либерально-реформаторской риторикой, но не настолько, чтобы уволить премьера, не имеющего собственных политических амбиций и безропотно исполняющего все команды. После отмены конституционных изменений Азаров превратился в еще более верного и преданного соратника президента, для увольнения которого нужны железобетонные основания. Второго столь лояльного премьера не будет, и на Банковой это хорошо понимают.

Правда, все может быть, ведь и непотопляемость Валерия Пустовойтенко, занимавшего аналогичную позицию половину президентской каденции Леонида Кучмы, основывалась на исполнительности и преданности. Но в 1999-м Валерия Павловича легко разменяли.

Еще один фактор – увольнение премьера и отставка правительства противоречат культивируемому властью тезису об успешном преодолении экономического кризиса.

Поэтому интереснее обстоит дело с кадровыми перспективами вице-премьеров. Первый зам Азарова – донецкий Андрей Клюев – чувствует себя вполне уверенно, он скорее пойдет на повышение, чем будет уволен, ведь Клюев – признанный мастер по работе с депутатским корпусом. Практически не грозит увольнение Борису Колесникову и Сергею Тигипко. Донецкий Колесников, которому поручено курировать подготовку Украины к Евро-2012, в последнее время раздает комментарии по экономическим вопросам столь активно, будто наша футбольная сборная уже стала чемпионом Европы. Чего греха таить: за энергичностью Колесникова хорошо заметна фигура Рината Ахметова, постепенно наращивающего свое экономическое могущество. Не-донецкий Тигипко, наоборот, выглядит инородным телом в правительстве Азарова – много выступает, демонстрирует открытость, делает вид, что берет на себя ответственность. По аппаратным меркам – нарывается на увольнение. Но его оставят на работе по двум причинам: отставка лидера «Сильной Украины» перед местными выборами позволит партии улучшить результат, а Налоговый кодекс в случае провала останется без козла отпущения.

Перспективы еще троих заместителей премьера не столь радужные. Куратор АПК Виктор Слаута не может похвастаться достижениями во вверенной ему сфере. Впрочем, проблемы можно списать на аномальную жару. Заместитель премьера по региональной политике Виктор Тихонов летом вызвал вспышку президентского гнева, и этим могут воспользоваться в президентской канцелярии.

Тезисы о необходимости федерального устройства страны как-то сами собой исчезли из публичной риторики вождей Партии регионов, а провести административно-территориальную реформу в обозримом будущем вряд ли удастся. Не-донецкий Владимир Сивкович, курирующий в правительстве силовые структуры, после конституционных изменений и вовсе становится ненужным. Говорят, что на Банковой, чтобы не обижать хорошего человека, рассматривают вариант его назначения в СНБО. Возможно, даже на пост секретаря. Правда, Совбез при президенте Януковиче ведет себя тише воды, ниже травы. Но именно из этой троицы высокопоставленных чиновников Януковичу предстоит сделать выбор, оставив лишь одного «вицика».

Впрочем, не стоит забывать, что президент получил право собственноручно назначать министров, а МЧС уже несколько месяцев обходится без руководителя: Нестор Шуфрич как верный солдат партии терпеливо тяготится, перенося тяготы и лишения работы заместителя секретаря СНБО…

Если продолжать тему силовиков, то назревает замена министра обороны Михаила Ежеля. Это и без конституционной реформы президентская квота, так что осталось подождать очередного регулярно случающегося происшествия в Вооруженных Силах, чтобы в Минобороны вернулся засидевшийся в депутатах Александр Кузьмук.

А вот шефу МВФ Анатолию Могилеву расставания с министерским портфелем не грозит: против него активно выступает оппозиция, и Янукович не захочет быть жертвой давления.

На Банковой все больше вызревает отношение к министрам как к балласту, мешающему стремительному росту президентского рейтинга. Обещанная стабилизация и расцвет экономики никак не хотят наступать, а потому придется найти виновных в пробуксоввке улучшения жизни уже сегодня. По законам жанра отвечать за проколы власти будут не малозаметные министры, наподобие шефа угольной промышленности Юрия Ященко, а главы министерств, стабильно вызывающих общественный резонанс. Главу Минздрава Зиновия Мытныка можно уволить, чтобы напомнить Азарову, кто руководит исполнительной властью и порадовать Татьяну Бахтееву, желающую перейти на работу в исполнительную власть. Министра финансов Федора Ярошенко целесообразно назначить крайним за провалы с собираемостью налогов (Сергей Тигипко, кстати, ожидает от президента кадровых решений в ГНАУ и Таможенной службе). Министр экономики Василий Цушко может оказаться крайним за нереализацию анонсированных президентом преобразований и недостаточную дерегуляцию.

А Дмитрия Табачника можно приберечь для «компромисса» с оппозицией. Скальп министра науки и образования может стать хорошей разменной монетой.

Очевидно одно – Янукович не станет медлить с реализацией своих спонтанно обретенных конституционных прав на участие в формировании состава исполнительной власти. Так что небольшая кадровая вакханалия правительству обеспечена.

Евгений Магда