В Донецкой области русский язык не получит специального статуса
Так сказали немецкому Послу
Исполняющий обязанности председателя Донецкой областной государственной администрации Сергей ДЕРГУНОВ заверяет, что власти области не намерены придавать русскому языку статуса регионального, как это сделали в Харькове, Луганске и Севастополе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Донецке на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Германии в Украине Дитмаром ШТЮДЕМАННОМ.
По мнению С.ДЕРГУНОВА, прежде чем поднимать языковой вопрос, надо понимать, что значит само понимание слова "региональный", поскольку ни в одном законе об этом не сказано.
"Я ни в одном законе не прочитал, что такое региональный язык. Существует Конституция Украины, и в ней указано, что государственным языком является украинский язык", - отметил С.ДЕРГУНОВ. При этом он подчеркнул, что тему языка поднимают некоторые политические силы исключительно во время предвыборной кампании.
Как сообщал УНИАН, 25 и 26 апреля Луганский областной совет и Севастопольский горсовет приняли решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, соответственно, в области и городе.
Еще раньше, 6 марта 2006 года, за предоставление русскому языку статуса регионального в Харькове проголосовали депутаты Харьковского городского совета.
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал поручение Министерству юстиции Украины и Генеральной прокуратуре изучить вопрос о соответствии законодательству решений ряда местных советов о предоставлении русскому языку статуса регионального.