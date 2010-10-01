Если бы выборы в Тернополе состоялись в сентябре (опрос)

Лидерами симпатий на выборах в Тернопольский городской совет являются ВО «Свобода» (28,2%) и «Батьківщина» (11,9%).

Такие данные опросы обнародовал на пресс-конференции в УНИАН руководитель аналитического отдела компании FLGU Игорь МИКЛАЩУК.

Он сообщил, что опрос проводился с 4 по 18 сентября. В нем приняли участие 800 жителей Тернополя, и “погрешность составляет не более 3,2% с доверительной вероятностью 0,95”.

И.МИКЛАЩУК отметил, что на третьем месте – Партия регионов (5,4%).

Партию “Единый Центр” готовы поддержать 3,7% опрошенных жителей Тернополя, “Фронт Змін” - 3,5%, КУН - 2,4%, Украинскую партию - 1,6%, “Гражданскую позицию” – 1,6%, КПУ - 1,6%. Не поддержат ни одну кандидатуру 4,9% респондентов, не определились 23%.

По словам И.МИКЛАЩУКА, явка на выборы 31 октября в Тернополе предусматривается на уровне более 70%.

Он отметил, что во время опроса 25,3% жителей Тернополя определили себя сторонниками “национал-демократического течения”, а 17,5% - “националистической идеологии”.

При этом, согласно опросу, жителей Тернополя больше всего волнует: низкие зарплаты и пенсии - 60,8%, безработица - 53,8%, стремительный рост цен и инфляция - 51%, безразличие представителей государственной власти к проблемам простых граждан - 45,6%, коррупция местной власти - 42,7%, низкий уровень медицинского обслуживания - 29,9%.

“Если бы нам пришлось советовать, какие лозунги лучше использовать, то лозунг “Мы патриоты, мы за высокие пенсии и за хорошую зарплату” будет значительно лучше воспринят, чем лозунг “Мы националисты и поддерживаем признание указа о Степане Бандере (присовение звания Героя Украины - УНИАН)”, - добавил И.МИКЛАЩУК.

Он отметил, что вопрос о С.Бандере заинтересовал лишь 13% респондентов, а вопрос продолжения срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму - 12%.

Как сообщил И.МИКЛАЩУК, по результатам опроса, в рейтинге на должность мэра Тернополя лидирует Сергей НАДАЛ (19,9%), выдвинутый ВО “Свобода”. На втором месте – нынешний мэр Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ (11,5%) и Михаил РАТУШНЯК (11,3%), которого выдвинула Украинская партия.

Руководитель аналитического отдела компании FLGU напомнил, что 31 октября выборов в Тернопольский областной совет не будет, поскольку внеочередные выборы прошли в марте 2009 года.

По его словам, если сравнивать результаты опроса, где ставился вопрос, кого бы поддержали жители Тернополя, если бы проходили выборы в областной совет, с результатами прошлогодних выборов, то “больше всего потерял “Единый Центр” - 10,7%”.

Блок УНП потерял бы 6,2%, ВО “Свобода” - 5,7%, однако вырос рейтинг партии “Батьківщина” на 4,7%.

Генеральный директор консалтинговой компании FLGU Игр БУРЫЙ сообщил, что данная компания специализируется “на предоставлении различного спектра информационных услуг, в том числе социологических исследований, маркетинговых исследований”. Он также сообщил, что, согласно результатам исследования, выявлен высокий уровень недоверия к власти на местах. По результатам исследования, деятельностью городского головы Тернополя довольны лишь 21% респондентов, не удовлетворены - 45,7%, а 28,1% - “и довольны, и не довольны”. Не определились 5,1% опрошенных жителей Тернополя.