Генсек ЕНП: ситуация в Украине ухудшается с каждым днем

Генеральный Секретарь Европейской народной партии Антонио ЛОПЕС-ИСТУРИЗ призывает власть в Украине начать демократический диалог с оппозицией и обеспечить проведение честных выборов.

Об этом говорится в распространенном пресс-службой ЕНП заявлении А.ЛОПЕСА-ИСТУРИЗА, которым располагает УНИАН.

«К большому сожалению, несмотря на наш призыв к Президенту ЯНУКОВИЧУ и другим украинским государственным чиновникам гарантировать свободные и честные выборы, текущая политическая ситуация в Украине ухудшается с каждым днем», - отмечает А.ЛОПЕС-ИСТУРИЗ.

Он считает открытое письмо, подписанное девятью оппозиционными партиями, включая две партии из семьи ЕНП - "Батькивщину" и Рух, - четким сигналом того, что украинская власть все еще не придерживается демократических стандартов проведения избирательных кампаний.

"Усиление государственного вмешательства во внутреннюю деятельность братской ЕНП партии "Батькивщина", а также отказ регистрировать партийные организации в Киевской, Львовской, Луганской, Тернопольской и других областях являются бесспорными признаками политически мотивированной кампании против оппозиционных сил", - заявляет А.ЛОПЕС-ИСТУРИЗ.

"Нам также стало известно о том, что Служба безопасности Украины сегодня используется как инструмент запугивания основных оппозиционных партий для препятствования их участию в избирательном процессе", - говорится в заявлении Генсека ЕНП.

Он также выражает твердое убеждение, что если такая ситуация не будет немедленно исправлена, "она будет иметь серьезные негативные последствия для диалога Украина-ЕС и крайне негативно скажется на перспективе европейского будущего Украины". "Мы снова призываем Президента ЯНУКОВИЧА и украинскую власть немедленно начать реальный и демократичный диалог с оппозиционными силами для того, чтобы стабилизировать политическую ситуацию внутри страны и гарантировать свободные и честные выборы", - отмечает А.ЛОПЕС-ИСТУРИЗ.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Политическая ассамблея ЕНП одобрила резолюцию, в которой выразила обеспокоенность сворачиванием свободы слова, использованием правосудия в политических силах, а также осудила вмешательство государства Украина в дела партии “Батькивщина”.

В документе ЕНП также выразила поддержку украинским партиям, которые имеют статус наблюдателей при ЕНП - “Батькивщине”, Народному Руху Украины и “Нашей Украине” и призвала Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и власть прекратить антидемократические действия.