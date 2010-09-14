Из Европы Януковича призывают оставить в покое оппозиционные партии

Европейская народная партия (ЕНП) осуждает вмешательство государства Украина во внутренние дела партии “Батькивщина”.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в резолюции Политической ассамблеи Европейской народной партии, одобренной на ее заседании 13 сентября.

“Европейская народная партия... осуждает вмешательство государства во внутренние дела основной оппозиционной партии, что может помешать ее участию в местных выборах в ряде регионов”, - отмечается в документе.

В резолюции обращается внимание на отказ местных управлений Министерства юстиции, в частности, Киевской, Львовской, Луганской и ряда других областей, признавать решения местных организаций партии “Батькивщина” (об изменениях в руководстве организаций – УНИАН), несмотря на то, что они (управления) должны лишь принимать к сведению такие внутренние партийные решения.

Кроме того, европейские “народники” обратили внимание на попустительство государственных должностных лиц созданию параллельных партийных структур в регионах, а также судебные запреты на смену местного партийного руководства, репрессивные действия и запугивания налоговыми и другими государственными контролирующими органами местных партийных организаций и партийных активистов.

“Европейская народная партия... подтверждает свою полную и решительную поддержку и солидарность с лидером оппозиции Юлией ТИМОШЕНКО и партиями “Батькивщина”, “Рух” и “Наша Украина”, которые принадлежат к семье ЕНП”, - отмечается в резолюции.

В документе также содержится призыв к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и украинской власти прекратить антидемократические действия и какое-либо вмешательство во внутренние дела оппозиционных партий, а также обеспечить их беспрепятственное участие в местных выборах.

Кроме того, ЕНП призвала Президента и власти Украины позаботиться о том, “чтобы период политической стабильности был использован для проведения крайне необходимых системных реформ в Украине, а не для того, чтобы заставить замолчать голоса недовольных, запугать средства массовой информации и заменить политический плюрализм монополизированной государственной вертикалью”.

Как сообщал УНИАН, в этом же документе ЕНП выразила обеспокоенность свертыванием свободы слова в Украине и конфликтом интересов председателя Службы безопасности Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО.