Балога обвиняет ПР: несут списки с «черного хода»

Лидер партии “Единый Центр” Виктор БАЛОГА обвиняет Партию регионов в попытках любой ценой добиться первоочередной регистрации своих избирательных списков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Он отметил, что в подавляющем большинстве областных центров Украины, городах и районах местная власть сделала все возможное, чтобы представители Партии регионов первыми попали с избирательными списками в избирательные комиссии.

Для этого, как сообщают региональные организации “Единого Центра”, они прибегли к разнообразным хитростям: «регионалы» попадали в ТИК в обход очереди, с «черного хода» и под прикрытием милиции, часто члены комиссий отказывались принимать документы других партий, кроме Партии регионов, и др.

«Это такое очень смешное проявление применения административного ресурса. Синхронность действий местной власти по всей стране наводит на мысль, что таким способом выполнялось указание центрального штаба. Наверно, кто-то из политтехнологов Партии регионов почему-то решил, что первый номер в бюллетене приведет к первенству по итогам голосования. Странная логика, ведь никто еще не доказал прямую зависимость от позиции в бюллетене и симпатий избирателей. И не стоит думать, что украинский избиратель настолько ленив или необразован, что не сможет прочитать остальной бюллетень», – сказал В.БАЛОГА.

Лидер “Единого Центра” также обратил внимание, как некоторые политические силы подняли информационный шум вокруг манипуляций с регистрацией списков. По мнению В.БАЛОГИ, заявления в стиле «нас обошли на повороте» не так отражают озабоченность проведением честных выборов с равными возможностями, как свидетельствуют о слабости и неуверенности в своих силах.

«Соревноваться нужно не за место в бюллетене, а за избирателя. Конкурировать не локтями в очереди возле ТИК, а продуманными и четкими предложениями к общинам. Позиция какой-либо партии станет сильной только тогда, когда она сможет убедить людей в своих идеях, в чистоте намерений, честности и профессиональности команды, которая идет во власть», – заявил он.