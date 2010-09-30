Экс-замглавы СБУ: в Украине отсутствует контрразведывательный режим

Бывший заместитель главы СБУ Александр Скипальский считает, что Украина превратилась в поле, где очень удобно работать многим контрразведкам.

Об этом он заявил в эфире ТВі в среду, комментируя заявление действующего главы СБУ Валерия Хорошковского о том, что основные задачи СБУ - контрразведывательная работа и борьба со шпионажем.

По словам Скипальского, СБУ является главным контрразведывательным органом государства, но она зависима от политических реалий в Украине, сообщает пресс-служба канала.

"В зависимости от нашей "многовекторности", с кем мы дружим, сотрудничаем, там мы и рубим крылья контрразведке... Например: куда делся полковник Носков, который был задержан во времена Наливайченко? Я, например, не встречал открыто в материалах, что его осудили, что его отпустили...", - привел пример эксперт.

"Я утверждаю официально, как бывший заместитель главы СБУ: в Украине отсутствует контрразведывательный режим как таковой", - заявил Скипальский.

"Украина превратилась в поле, где очень удобно работать многим контрразведкам, например, разведка с Запада встречается со своей агентурой с Востока!.. Здесь комфортно - приехали, без визы, встретились, не надо отметку в паспорт ставить, провели свою работу... И даже не против Украины! Но на территории Украины!", - добавил он.

По его мнению, "СБУ нужно лишить функции так называемой борьбы с коррупцией, нужно создать независимый орган [...], но те, за кем это решение, боятся этого".

Скипальский считает, что сегодня Службе безопасности не хватает настоящих профессионалов.

"Мне горько, что даже мои личные друзья превращаются в таких себе "холуйских мальчиков", которые пригнулись из-за того, чтоб удержаться на тех должностях, они готовы проводить незаконные оперативные мероприятия даже против своих коллег", - сказал он.

Экс-заместитель главы СБУ высказал сожаление, что каждый президент Украины в кадровой политике руководствуется принципами личной преданности.

"Каждый президент подбирал для себя главу СБУ не по профессиональным качествам, а по принципу личной преданности. А это - личная заинтересованность. Тогда Хорошковский заявляет в "Комсомольской правде" такое, что должно понравиться Путину, Медведеву, Януковичу. А не то, что нужно услышать его подчиненным, которые должны сформировать себя как патриоты Украины", - сказал Скипальский.

Он подчеркнул, что СБУ не должна принимать участие в партийных движениях и в борьбе за власть, а также "содействовать тем политическим партиям, тем политическим лидерам, которые их назначают".

Скипальский сравнил механизм СБУ с конем, который на уровне подсознания и кадрового обеспечения продолжает питаться той же морковью, что и ФСБ и КГБ Беларуси.

"Что касается всадника, который руководит этим конем, то господин Хорошковский, к сожалению, спутал, куда конь должен ехать. Украина интегрируется в Европу, в мир", - сказал он.

Украинская правда