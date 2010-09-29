Рух выдвинул в мэры Симферополя представителя меджлиса

Конференция симферопольской организации Народного Руха Украины выдвинула кандидатом в мэры Симферополя заместителя председателя меджлиса крымскотатарского народа Ремзи ИЛЬЯСОВА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил участник партконференции.

Член НРУ также сказал, что крымская краевая организация Руха вскоре проведет конференцию по выдвижению кандидатов в депутаты Верховной Рады Крыма. Р.ИЛЬЯСОВ будет баллотироваться и в парламент автономии.

В данное время он возглавляет фракцию «Курултай-Рух» в ВР Крыма и руководит постоянной комиссией парламента автономии по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан.

Как сообщал УНИАН, представители меджлиса будут участвовать в местных выборах в Крыму, которые состоятся 31 октября, вместе со своим давним партнером - НРУ. Список кандидатов в депутаты от Руха в крымский парламент, как ожидается, возглавит Рефат ЧУБАРОВ - первый заместитель председателя меджлиса.