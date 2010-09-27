Зам мэра Каменец-Подольского избежал ареста

Работники Службы безопасности Украины не стали задерживать первого заместителя городского председателя Каменец-Подольского Валерия АНДРУХОВИЧА и отпустили его после проведения обыска в кабинете.

Об этом УНИАН сообщили в городском Комитете спасения демократии.

Выступая сегодня на митинге в поддержку задержанного силовиками городского председателя Анатолия НЕСТЕРУКА, В.АНДРУХОВИЧ сообщил, что в его кабинете работали работники СБУ и областной прокуратуры, которые осуществляли выемку определенных документов.

Также он выразил поддержку мэру А.НЕСТЕРУКУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня работники СБУ проводили обыск в кабинете В.АНДРУХОВИЧА.

22 сентября В.АНДРУХОВИЧ заявил, что городского председателя А.НЕСТЕРУКА задержали работники СБУ. Он тогда предположил, что задержание мэра связано с политическими мотивами.

14 сентября А.НЕСТЕРУК написал заявление о выходе из рядов ВО «Батькивщина», членом которой был около 4 лет.

В свою очередь, СБУ сообщила, что разоблачила противоправную деятельность А.НЕСТЕРУКА и управляющего делами исполкома городского совета Каменец-Подольского Николая НЕЧАЯ, которые требовали взятку у местных предпринимателей в 300 тысяч гривен.

20 сентября прокуратура Хмельницкой области по материалам СБУ в отношении мэра и его сообщника возбудила уголовное дело по части 2 статьи 368 (получение взятки в крупном размере или служебным лицом, занимающим ответственное положение) и части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

24 сентября община Каменец-Подольского провела митинги в поддержку городского председателя у стен городского СБУ и городского совета, которые собрали приблизительно 1,5 тысяч человек.

Сегодня, 27 сентября, также состоялся митинг возле горсовета в поддержку городского председателя А.НЕСТЕРУКА, в котором приняли участие свыше 1 тысячи человек.