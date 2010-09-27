У Могилева рассказали, как «озверевшие молодчики» избили милиционеров

Вчера, 26 сентября, в городе Ирпень Киевской области группа неизвестных лиц пыталась помешать проведению фестиваля повстанческой и патриотической песни «Гайдамаки.UA», нанеся при этом телесные повреждения сотрудникам милиции и сотруднику частной охранной структуры.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

По данным ДСО, 26 сентября в 20:30 в дежурную часть Ирпенского горотдела милиции поступило сообщение о том, что в местном парке «Победа», где на протяжении двух дней продолжался фестиваль «Гайдамаки.UA», происходит драка. Представители частной охранной фирмы «Вулкан», которые по договору обеспечивали охрану фестиваля, попросили помощь у милиции.

Как выяснилось, агрессивно настроенная группа молодежи в количестве 20-30 человек проломила охранное заграждение и двинулась в сторону сцены. На месте происшествия наряд милиции, принимавший участие в охране общественного порядка, остановил молодчиков, однако один из нападавших, подойдя к инспектору патрульной службы, начал угрожать физической расправой и нецензурно оскорблять его. На неоднократные требования милиционера прекратить противоправные действия неизвестные не реагировали, а наоборот – начали драку, ударив инспектора по лицу. Патрульный был вынужден применить травматическое оружие, сделав выстрел по ногам нападавшего. Однако это не остановило правонарушителей. Они ударили по голове еще одного инспектора патрульной службы милиции и нанесли телесные повреждения представителю охранного агентства. После этого сотрудник милиции во второй раз был вынужден применить оружие и стрелять по ногам другого нападавшего.

“Остановив сопротивление злоумышленников, травмированный инспектор, а также два молодчика с ранениями были доставлены в травмпункт больницы г. Буча. После оказания медицинской помощи и проверки на алкогольное опьянение нападавшие оставили медицинское заведение”, – говорится в сообщении МВД.

По данному факту областной милицией проводится доследственная проверка. Материалы о правомерности применения травматического оружия милиционерами переданы на рассмотрение в прокуратуру.

В то же время, комментируя инцидент корреспонденту УНИАН, народный депутат Украины Юрий ГРЫМЧАК (НУ-НС), находившийся на месте происшествия, отметил, что инцидент удалось разрешить, в частности, силами сотрудников частной охранной фирмы, которые оттеснили нападавших.

По его словам, бойцы спецподразделения быстрого реагирования МВД "Беркут" прибыли к месту происшествия приблизительно в полночь для того, чтобы предупредить участников фестиваля о том, что срок заявки на его проведение прошел и нужно завершать концертную программу.

Как сообщалось, сегодня “Украинская правда” обнародовала информацию о том, что во время проведения фестиваля повстанческой и патриотической песни "Гайдамаки.UA" группа из 15 молодчиков с битами напала на охрану и организаторов фестиваля. Журналист, ставший свидетелем инцидента, сообщил, что в воскресенье, 26 сентября, в 20:30 к столикам организаторов фестиваля подошла организованная группа молодых мужчин "характерной внешности". Они были в спортивных костюмах, у некоторых из них за спиной были спрятаны бейсбольные биты и палки. По свидетельству журналиста, приблизившись к столику тех, кто регистрирует участников фестиваля, хулиганы сразу начали бить сидячих людей и продолжили нападение дракой с охранниками фестиваля, которых оказалось на входе в несколько раз меньше нападавших.

Двое сотрудников милиции, которые находились непосредственно на фестивале в форме, не пожелали вмешаться, поэтому никто из нападавших, по состоянию на 22:00 воскресенья, не был задержан.

По словам организаторов фестиваля, их обращение в милицию города Ирпеня (Киевская область) - по телефону 102 - было просто проигнорировано, несмотря на то, что среди тех, кто защищался, есть пострадавшие с различной степени травмами. В связи с чем охрану фестиваля усилили, в том числе за счет добровольцев из числа посетителей и участников фестиваля "Гайдамаки.UA".

Фестиваль повстанческой и патриотической песни "Гайдамаки.UA" проводился с 24 по 26 сентября в парке Победы города Ирпеня.

Председателем оргкомитета и главным режиссером фестиваля "Гайдамаки.UA" является народный депутат от НУ-НС Олесь ДОНИЙ.