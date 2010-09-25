Яценюк посоветовал Януковичу поучиться

Лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что решение относительно изменений в Конституцию должно приниматься на всенародном референдуме, и этому должен предшествовать широкий общественно-политический диалог.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом он сказал в эфире программы «Шустер Live» на телеканале «Украина».

«Новую редакцию Конституции нужно подготовить на Конституционной ассамблее и подать на референдум, чтобы это не была редакция Конституции просто в угоду президенту, правительству и парламенту», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Нынешней власти, отметил он, прежде всего нужно научиться выполнять действующую Конституцию, а не изменять ее под ситуацию: «Конституция – не устав закрытого акционерного общества, а Основной закон государства».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что оснований для отмены политреформы 2004 года более чем достаточно: «Это не были конституционные изменения, это был политический торг. Один документ проголосован парламентом, другой передан в Конституционный Суд, третий вернулся из КС и четвертый приняли как изменения в Конституцию».

Нет сомнений, отметил он, что Конституционный Суд отменит политреформу-2004: юридические основания есть, кроме того, этому будут способствовать последние изменения в составе КС. «Но отмена политреформы никак не повлияет на действие сегодняшней Конституции. Мы не можем автоматически вернуться к Конституции 1996 года. Решение Конституционного Суда не изменит полномочий ни Президента, ни правительства, ни парламента. Разве что решения КС напишут на Банковой», - сказал он.

Власть должна осознать, отметил А.ЯЦЕНЮК, что Конституция - это документ не для Президента, премьера или депутатов, это документ для всего украинского народа. «В разделе «Права и свободы человека и гражданина» нашей Конституции записано: человек имеет право на жилье, на образование, на труд. У меня вопрос: многие ли люди сегодня обеспечены собственным жильем, бесплатным образованием и почему в Украине 2,5 миллиона безработных?», - подчеркнул лидер партии “Фронт Змін”.

Он обратился к нынешнему Президенту и парламентской коалиции: «Попробуйте хотя бы выполнить то, что написано в действующем Основном Законе - как гаранты Конституции, как люди, которые получили все полномочия, которые ответственны перед украинским народом, в первую очередь за выполнение положений Основного Закона».

А.ЯЦЕНЮК не отбрасывает того, что украинская Конституция несовершенна, однако главный вопрос заключается в том, что изменять и как вносить изменения. Тот способ, которым это делается сейчас в Украине, не является демократическим, сказал он. «Парламент в этом составе, по этой избирательной системе и в сегодняшней ситуации не имеет ни политического, ни морального права голосовать за новую Конституцию», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, народ хотят отстранить от процесса принятия решения, какой быть Конституции, хотя по Основному Закону именно народ является основным источником власти в стране. «Потому моя позиция следующая: если Президент хочет действительно качественных изменений в стране, пусть объяснит, зачем он изменяет Конституцию. Как рядовой гражданин я хочу услышать, что непосредственно изменится в моей жизни и жизни других украинцев после того, когда будет принята новая редакция Конституции», - подчеркнул лидер партии «Фронт Змін».