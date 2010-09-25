Портнов: у меня нет никаких отношений с Тимошенко

Заместитель главы Администрации Президента Украины, бывший член БЮТ Андрей ПОРТНОВ заверяет, что в настоящее время не поддерживает никаких отношений с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом он заявил в эфире программы “Большая политика” на телеканале "Интер" в пятницу вечером.

"У меня нет никаких отношений с Юлией Владимировной. Я работал с ней определенное количество лет, и я оцениваю эти годы положительно, поскольку я научился многим вещам политическим, которые сегодня мне позволяют выполнять ту функцию государственную, которую я выполняю", - сказал А.ПОРТНОВ.

В то же время он заметил, что никогда не выскажется негативно в адрес лидера БЮТ. "Никаких неэтичных высказываний в адрес Юлии Владимировны от меня ждать не нужно. От меня они не прозвучат", - сказал он.

А.ПОРТНОВ отметил, что, находясь в команде БЮТ, он себя реализовал в законотворческой работе и является автором свыше 90 проектов документов. "Именно работа в этой политической силе позволила мне реализовать свою законодательную функцию как народного депутата, и я об этом не жалею", - добавил он.

А.ПОРТНОВ также признался, что после перехода на работу в Администрацию Президента Виктора ЯНУКОВИЧА он никогда не слышал от кого-то, что является "тушкой". "Ни разу в мой адрес этого не прозвучало. Извините, но в первый же день я сдал свой депутатский мандат. Закончил с политической деятельностью и перешел работать на государственную службу", - добавил он.