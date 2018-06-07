Съезд «Нашей Украины»: реанимация или вынос тела?

Наливайченко станет ботоксом демократии под кожу дряхлеющей партии. Оставляя старое руководство, автоматически перекрывают путь молодежи… Но НУ какое-то время еще протянет…

КАК МОЖНО ТОРГОВАТЬ УТОМЛЕННОЙ ПАРТИЕЙ ПО-НОВОМУ?

Сегодня в Киеве состоялся съезд«Нашей Украины».

Партия «Наша Украина» через семь месяцев после выборов президента решила признать поражение, сделать работу над ошибками, кардинально обновится и высказать свое возмущение инициативами новой власти. До сих пор она в большинстве случаев хранила молчание обо всех шагах Януковича. Возможно, свое возмущение лидеры партии и хотели высказать раньше, но, вероятно, слухи о невыплате журналистам зарплат в партии имели под собой почву. Возможно, там просто некому было написать пресс-релиз. Молчали. Но две недели назад, за полтора месяца до голосования на выборах в местные органы власти президиум партии, признав ответственность за свое поражение на президентских выборах, подал в отставку, и был провозглашен курс на обновление.

Новым лицом партии должен был стать бывший глава СБУ Валентин Наливайченко. Как сообщили наши источники, Валентин Александрович решил прийти в «Нашу Украину» при двух условиях. Первое, что от руководства партии будет отстранена Вера Ульянченко. И второе, что он станет лидером партии. (Сейчас этот пост занимает Виктор Ющенко). Но договоренности Наливайченко якобы рухнули. Ему была отведена роль главы политсовета, которого по уставу избирает не съезд, а собственно политсовет партии. А это значит, что он будет зависеть не от воли делегатов, а от состава политсовета. Не исключено, что этот орган во многом будет формироваться под влиянием нынешних «акционеров» «Нашей Украины». Наши источники сообщили, что Наливайченко был резко недоволен, но ему поздно было давать задний ход, когда его участие в партии было публично анонсировано.

В общем, когда я зашла в Дом культуры КПИ, традиционное место проведения съездов «Нашей Украины», там как всегда деловито бегала Вера Ивановна и пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова. Ожидали Виктора Ющенко. Народа из числа ВИП-персон было маловато. Бывшие члены Кабмина периода президентства Виктора Андреевича: Владимир Шандра, Николай Онищук и Юрий Ехануров, Иван Васюник – пожалуй, все остатки было политической роскоши. Плюс бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

– Игорь Рафаилович, – обратилась я к Юхновскому, – этот съезд, по-вашему, реанимация партии или вынос ее тела?

– Все зависит от президента Ющенко. Ему надо понять, что он уже никогда не будет избран президентом, что нужно сделать все для объединения патриотических сил…

– А вы верите в обновление партии? (Сам съезд проходил под вялым лозунгом «Обновление для победы»).

– Скорее – да.

Повестка отчетно-выборного съезда включала вопрос вступления новых членов, отчет главы политсовета Веры Ульянченко, избрание нового политсовета, принятие заявлений, где содержалась позиция «Нашей Украины» по двуязычию, сворачиванию свободы слова, политике новой власти. (То, с чем партия опоздала на полгода).

За день до съезда мы сидели с людьми, которые были причастны к строительству многих партий, и к партийному строительству в «Нашей Украине» в том числе. Сначала мы обсуждали роль крупного бизнеса в истории «Нашей Украины», отводя ему отнюдь не всегда негативную роль. Потом обсуждали, кто и как из стоящих у руля партии сегодня будет пытаться и сможет на ней заработать.

– Послушайте, партия в оппозиции. Какой с нее сейчас сделаешь бизнес? – недоумевала я.

– Можно торговать ее позицией. Покупать ее молчание, ее нейтралитет по болезненным позициям, – объясняли мне. – В конце концов, можно заставить работать членов избиркомов от «Нашей Украины» на Партию регионов. Можно просто не подавать кандидатуры в комиссии. Это известный вид бизнеса. В конце концов, на президентских выборах члены комиссий от “Нашей Украины” тоже не бесплатно бездействовали.

Во время съезда я не раз вспомнила разговор бывших симпатиков и членов «Нашей Украины». На съезде произошел конфликт, который если и не подтвердил сказанное, то, во всяком случае, заставил задуматься. Делегация Николаевской области в силу того, что якобы на ее областной конференции не хватило двух людей для кворума, по решению мандатной комиссии присутствовала на съезде в качестве гостей. Но ее представительница Ольга Репьяхова хотела выступить и зал активно поддержал. Так вот, выйдя на трибуну, госпожа Репьяхова сказала следующее.

– Наше областное партийное руководство в Николаеве почему-то долго не начинало подготовку к избирательной кампании. Но мы сами собрались на партийную конференцию, мы подали списки представителей в избирательные и территориальные комиссии, и все протоколы продублировали в Киев, в центральный исполком. Но, к сожалению, когда были опубликованы списки членов ТИК и избиркомов, то людей от «Нашей Украины» там не оказалось. Почему не оказалось? Ведь мы подали все вовремя. И киевский аппарат об этом знал, – спрашивала представительница Николаева.

Представители центрального аппарата на вопрос не ответили. А я подумала, что, кроме упомянутого «бизнеса неучастия в партии в избиркомах», этот конфликт может иметь еще одну цель. Это может быть искусственно создаваемая ситуация. Она обычно выгодна кому-нибудь из центральных лидеров, который таким образом может заявить себя антикризисным менеджером отдельного региона. И с одной стороной управлять конфликтной областной организацией, с другой стороны, презентовать себя незаменимым укротителем конфликтов.

ВОВКУНА ХОТЕЛИ ПРОКАТИТЬ, А ОГРЫЗКО ПРИВЕТСТВОВАЛИ СТОЯ Первым на съезде рассматривался вопрос принятия в партию новых членов, бывших министров культуры Василия Вовкуна и главы МИДа Владимира Огрызко.

Василия Вовкуна в партию принимать не хотели. Члены крымской делегации не могли простить ему, что он не сумел противостоять строительству памятника Екатерине Второй в Севастополе и за то, что не защитил газету «Крымская светлица» от нападок местных властей. Крымчане предложили рассмотреть вопрос членства Вовкуна в партии позже, на политсовете. Но Вера Ивановна поставила вопрос на голосование. Делегаты проголосовали, чтобы рассмотреть принятие Вовкуна сейчас. Но за само вступление бывшего министра второго голосования не было. Таким образом, решение рассмотреть вопрос членства на съезде почему-то стало автоматическим решением принять его в партию. Что рядом сидящими со мной членами не прошло незамеченным. Зато выступление Владимира Огрызко приветствовали едва ли не стоя. Бывший глава МИДа был единственным, кто поставил острые вопросы.

– Почему мы собираемся только сейчас? Сегодняшний съезд должен был состояться в январе или феврале и быть не просто отчетно-выборным, а чрезвычайным. Почему за этот месяц политсовет собирался только дважды? Через месяц выборы, давайте признаемся, что мы к ним не готовы.

Огрызко предложил политсовету собираться ежеквартально, а президиум партии - исполкому - каждую неделю. Еще Огрызко посягнул на святое, посоветовал однопартийцам вылезти из лексусов и мерседесов и поехать в регионы к людям.

В общем, взвешенный Владимир Станиславович заявил себя как один из будущих лидеров партии.

Радостно зал приветствовал и Виктора Ющенко. Виктор Андреевич умеет утешить сторонников. «Это я проиграл, – сокрушался Виктор Андреевич. – Вы не проиграли». Своих оппонентов он назвал оккупантами («регионалов») и популистами (бютовцев). И сказал, что и то, и другое одинаково опасно. Виктор Андреевич констатировал, что правда обнялась с неправдой и верить некому, но сказал, что украинский человек не боится пигмеев и лакеев.

После этого выступления все следующие спикеры пытались утешить Ющенко, сказать, что не все так плохо – и партии есть, с чем идти к людям. А глава Львовского облсовета Мирослав Сеник даже пообещал с партией бороться за свободу Интернета (наверное, имел в виду свободу слова).

В период выступлений по залу ходили девушки и раздавали отчет Веры Ивановны о проделанной за год работе. Делегаты его просматривали. А потом вопрос об отчете Веры Ульянченко просто поставили на голосование, и депутаты подняли за него мандаты. Отчет приняли едва ли не единогласно. Таким же образом, списком проголосовали новый политсовет, где нашлось место всем ранее уволившимся – Вере Ивановне, Зиновию Шкутяку, Ярославу Ющенко и прочим. Программу реформирования партии составил Иван Васюник. Вот так выглядело «очищение» и «обновление». Какой смысл демонстративно всем президиумом 11 сентября уходить в отставку, если через две недели на съезде отчет главы политсовета все равно приняли, и он вошел в новый политсовет?

«Наша Украина» обновлялась много раз. И каждый раз «успешно». Но в этот раз жест с публичной отставкой был слишком заметным, а лозунг на обновление слишком громким. Конечно, никто не ждал, что лидерам партии и ближайшему окружению президента партии будут на съезде публично перемывать кости. Но какой смысл так говорить, что политсовет будет кардинально изменен, если два новых лица в руководстве – это Валентин Наливайченко и глава центрального исполкома Сергей Бондарчук?

Как придется этим двум новым руководителям, и смогут ли они контролировать партию и политсовет? Трудный вопрос. Поскольку тут же на съезде были предприняты попытки изменить принципы формирования самого политсовета. Например, председатель Киевской городской организации Юрий Ехануров заявил, что главы региональных исполкомов партии не должны входить в политсовет. Он мотивировал это тем, что раз люди получают зарплату от центрального аппарата, то им не нужно входить в центральный орган партии. Присутствующие главы исполкомов возмутились: причем тут получаемая зарплата, если они по роду обязанностей должны присутствовать на политсоветах. Кто тогда им будет передавать содержание заседаний и формировать задачи? (Знакомый эксперт объяснил, что отстранение от политсовета глав исполкомов, на которых ложится выполнение повседневной партийной работы, фактически закладывает мину под партийную деятельность, приводит к двоевластию). Виктор Ющенко, который большую часть заседания скучал, во время спора оживился.

– Послушайте, главы исполкомов должны быть в политсовете. Не ограждайте забором разные ветви партийной власти, это одна команда, – принялся убеждать делегатов Виктор Андреевич. – Ну а что касается того, что главы исполкомов якобы получают зарплату, – голос Ющенко звучал раздраженно, – Юрий Иванович, давайте не будем…

– По Киеву задолженности по зарплате нет, – поспешил защититься Ехануров.

Любопытно, что в этот момент Вера Ивановна что-то отчаянно доказывала Ющенко, а тот упрямо отрицательно покачивал головой.

Потом стали выступать главы исполкомов в областях, они говорили, что работа держится на них, и денег они в последний год не получали.

Любопытствуя, чем может быть вызвана такая инициатива, я созвонилась со знакомым экспертом. «Или они хотят развалить работу областных организаций, или это попытка внести хаос, чтобы сделать их управляемыми», – услышала я.

– Юрий Иванович, а почему вы четыре года молчали, а теперь вдруг решили глав исполкомов из политсовета вывести? – спросила я Юрия Ивановича после съезда.

– А мне это поручила моя городская организация, – неприветливо ответил Ехануров.

НАЛИВАЙЧЕНКО ПОЛИТСОВЕТОМ НЕ ОСОБО ДОВОЛЕН, НО ЭТО ДЕМОКРАТИЯ

Через десять минут после окончания съезда должно было начаться заседание политсовета. Выглядело так, что прежнее руководство партии не собирается самоустраняться. Даже по двум описанным выше эпизодам, было заметно, что они захотят влиять, захотят контролировать состав и формировать свои группы влияния. Мы решили задать вопрос новоизбранному главе политсовета Валентину Наливайченко.

– Валентин Александрович, вы довольны составом политсовета?

– Ну, у нас демократия, – сдержанно ответил он.

– Это нормально, что отчет предыдущего главы политсовета раздается в зале, читается делегатами фактически на коленях и тут же голосуется?

– Отчет был роздан заранее. Более того, в европейских партиях отчеты главы политсовета высылаются имейлом по Интернету.

– Раз речь шла об ответственности за поражение, нормально, что в партии оказались все прежние руководители?

– Ссоры в партии закончились. Она начинает работать. Раз съезд решил, работаем.

– Ладно. Главу политсовета избирает политсовет, а не съезд. Значит, вы, остаетесь человеком зависимым не от съезда, а от политсовета. А в политсовете будут разные группы, люди Веры Ивановны, Юрия Ивановича. Вы уязвимы, пока вас не избирает съезд?

– Это нормально. У нас партия не вождистского типа. Политсовет избирается съездом. И политсовет включает всех представителей и выполняет решения съезда.

***

Это реанимация или морг, шутя, переспрашивала я своих друзей из экспертной среды по поводу итогов съезда. Народ был настроен пессимистично. Но больше всего понравился следующий ответ. «Наливайченко станет ботоксом демократии под кожу дряхлеющей партии. Оставляя старое руководство, автоматически перекрывается путь молодежи, она сюда не придет. Но поскольку в партии есть активные рядовые партийцы, которые не боятся выступать, то глотки свободы могут ей помочь. И какое-то время она еще протянет».

Маша Мищенко