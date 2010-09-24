Ющенко: Кому, черт побери, верить?!!

Лидер партии «Наша Украина» Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что его политическая сила будет находиться в жесткой оппозиции к нынешней власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на ІХ съезде партии сегодня в Киеве.

«Нам навязывают чувство обреченности, что нынешняя власть надолго. И, в то же время, после пяти последних лет каждый чувствует: это далеко, очень далеко не факт», - отметил он.

По словам В.ЮЩЕНКО, нынешняя власть не понимает национальной, демократической и европейской сути Украины, нынешняя власть не видит потребности национальной консолидации Украины. В.ЮЩЕНКО убежден, что нынешняя власть не имеет целостного виденья, каким образом качественно изменить Украину и какие реформы способны принести эти изменения.

«Они не имеют никакой другой цели, кроме власти, и не знают никаких других методов работы, как административное давление и политическая подчиненность. Эта власть начала давить на малый и средний бизнес, на украинского хозяина и производителя, который не принадлежит к ее орбите. Эта власть начала отнимать права, свободы и возможности людей. Эта власть отмежевалась от национальных ценностей и пошла в наступление на историю, память, образование, язык, надежду на единую церковь. Так может действовать только чужая, неукраинская власть», - считает В.ЮЩЕНКО. По его убеждению, “так может действовать только оккупант”.

«Мы будем с ним бороться. Мы будем в жесткой оппозиции к такой власти. Такой власти нужно противопоставить организованные политические, партийные и общественные силы. “Наша Украина” способна это сделать. Мы должны вернуться к людям. Мы должны защитить людей», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По его словам, «Наша Украина» должна предложить ту альтернативу, которая даст людям просвет.

«Многие люди молчат, и это тяжелое молчание. Во что, черт побери, можно верить, когда “правда обнялась с неправдой, и как родные сестры по миру гуляют”?! Кому, черт побери, верить?!! Этот крик - немой. Его не слышит власть, его не видит телевидение, его не замечают в парламенте, администрациях, коалициях, оппозициях. Человек хочет верить, и человек может ошибаться. Ошибки нужно исправлять», - заявил В.ЮЩЕНКО.

«Украинский человек не может бояться пигмеев, лакеев, которые не достойны даже мизинца на его руке. Они суть пыль на нашей дороге. Украинский человек начинается с большого осознания своей причастности к родной земле, языку, пространству, городу, реке, полю, небу и большому украинскому миру над ней», - подчеркнул он.